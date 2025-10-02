október 2., csütörtök

Petra névnap

+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az első tízben

1 órája

Ősszel mindenki Nyíregyházáról beszél – mutatjuk, miért

Címkék#Nyíregyháza#Nyíregyházi Állatpark#Szallas hu#vendég

Ősszel is sokan kelnek útra belföldön. Toplistás úti célok között rangos helyen szerepel Nyíregyháza, az idén is ott van a legkeresettebbek között.

Szon.hu

Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs a Szallas.hu foglalási adatai szerint, de a toplistás úti célok között több népszerű turisztikai térség is szerepel. A vendégek többsége 2 éjszakás pihenést tervez, a foglalások harmada hotelbe szól, már most kiugró érdeklődés látszik a négynapos hosszú hétvégére és az őszi szünetre.

Toplistás úti célok között Nyíregyháza
Toplistás úti célok között Nyíregyháza Fotó: visitnyiregyhaza.hu 

Toplistás úti célok az idén ősszel: Nyíregyháza bekerült az első tízbe 

Az élmezőnyt Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Hévíz, Balatonfüred követik. Régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás ebbe a térségbe szól. Második helyen a Balaton szerepel a foglalások 15 százalékával, majd holtversenyben Budapest és vonzáskörzete és Nyugat-Dunántúl következnek (13–13%) – részletezik az oldalon. 

Ősszel a nyárhoz képest felértékelődnek a kényelmi szolgáltatások: az őszi foglalások harmada (32%) hotelbe szól, míg apartmant az utazók 27%-a választott eddig. A vendégházak 24%-kal, a panziók 13%-kal, az egyéb szállástípusok pedig 4%-kal részesednek az őszi foglalásokból. 

 Tízből kilenc őszi foglalásunk legfeljebb 170 ezer forint értékű 

– mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Mint az összesítésből kiderül: a legnépszerűbb őszi attrakciók közé tartozik a Nyíregyházi Állatpark, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Egri vár és a Gyulai Várfürdő, de sokan látogatják a Zalakarosi Fürdőt, a Hungarospa Hajdúszoboszlót, a Visegrádi Fellegvárat, az Esztergomi Bazilikát és a keszthelyi Festetics-kastélyt is. A szállásfoglaló portálon kiemelik azt is, hogy a vendégek nem véletlenszerűen döntenek egy-egy térség vagy úti cél mellett, hanem tudatosan foglalnak, s olyan helyeket keresnek, ahol programokat is kínálnak számukra. Emellett e természeti adottságok, a nyugalom szintén vonzerőt jelent. S természetesen ebben az őszi szezonban az október 23-ai hétvégét foglalják a legtöbben. 

Más témák is érdekelhetik: 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu