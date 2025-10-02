Ősszel mindenki Nyíregyházáról beszél – mutatjuk, miért

Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs a Szallas.hu foglalási adatai szerint, de a toplistás úti célok között több népszerű turisztikai térség is szerepel. A vendégek többsége 2 éjszakás pihenést tervez, a foglalások harmada hotelbe szól, már most kiugró érdeklődés látszik a négynapos hosszú hétvégére és az őszi szünetre.

Toplistás úti célok között Nyíregyháza Fotó: visitnyiregyhaza.hu

Toplistás úti célok az idén ősszel: Nyíregyháza bekerült az első tízbe

Az élmezőnyt Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Hévíz, Balatonfüred követik. Régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás ebbe a térségbe szól. Második helyen a Balaton szerepel a foglalások 15 százalékával, majd holtversenyben Budapest és vonzáskörzete és Nyugat-Dunántúl következnek (13–13%) – részletezik az oldalon.

Ősszel a nyárhoz képest felértékelődnek a kényelmi szolgáltatások: az őszi foglalások harmada (32%) hotelbe szól, míg apartmant az utazók 27%-a választott eddig. A vendégházak 24%-kal, a panziók 13%-kal, az egyéb szállástípusok pedig 4%-kal részesednek az őszi foglalásokból.

Tízből kilenc őszi foglalásunk legfeljebb 170 ezer forint értékű

– mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Mint az összesítésből kiderül: a legnépszerűbb őszi attrakciók közé tartozik a Nyíregyházi Állatpark, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Egri vár és a Gyulai Várfürdő, de sokan látogatják a Zalakarosi Fürdőt, a Hungarospa Hajdúszoboszlót, a Visegrádi Fellegvárat, az Esztergomi Bazilikát és a keszthelyi Festetics-kastélyt is. A szállásfoglaló portálon kiemelik azt is, hogy a vendégek nem véletlenszerűen döntenek egy-egy térség vagy úti cél mellett, hanem tudatosan foglalnak, s olyan helyeket keresnek, ahol programokat is kínálnak számukra. Emellett e természeti adottságok, a nyugalom szintén vonzerőt jelent. S természetesen ebben az őszi szezonban az október 23-ai hétvégét foglalják a legtöbben.

