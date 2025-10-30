október 30., csütörtök

2 órája

Megállt az élet az M3-ason? – Itt torlódik most a forgalom, és ez még csak a kezdet!

Reggelre több szakaszon is lelassult a közlekedés az M3-as autópályán. Torlódásra számíthatnak az utósok a főváros felé.

Szon.hu

Torlódás az M3-ason: reggeli torlódás nehezíti a közlekedést az M3-as autópályán a főváros irányába. A Bag és Gödöllő közötti szakaszon, a 39-es és a 33-as kilométer között erős forgalom és szakaszos torlódás alakult ki. Eközben a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Kerekharaszt térségében aszfaltozási munkák zajlanak, ahol a külső sávot lezárták. A főváros felé vezető bevezető szakaszon is nő a terhelés, így aki teheti, készüljenek az autósok hosszabb menetidőre, írja az utinform.hu. 

Torlódás az M3-ason Fotó: MW

Mint arról rendszeresen írunk gyakoriak a forgalmat lassító tényezők a sztrádán. Figyeljék az utonform.hu oldalát, amelyen a közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló események megtalálhatóak a nap minden szakaszában. 

Más témákat is olvashat: 


 

