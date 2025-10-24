Az iparkamara vendége volt a török nagykövet, a piaci lehetőségekről egyeztetett

Mint arról beszámoltunk, hétfőn első alkalommal járt Nyíregyházán Gülşen Karanis Ekşioğlu török nagykövet asszony, aki küldetésének érzi, hogy fejlessze a politikai, gazdasági, kereskedelmi, kulturális és sportkapcsolatait más országokkal.

Gülşen Karanis Ekşioğlu török nagykövet asszonyt Pekó László elnök köszöntötte a kamara nyíregyházi székházában

Fotó: Kamara

A kamara vendége volt a török nagykövet asszony

Gülşen Karanis Ekşioğlu török nagykövet asszony vendége volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetésének is. A találkozóról Párkányiné dr. Csurka Edina, a kamara főtitkára számolt be portálunknak.

Az esemény célja volt, hogy összekapcsoljuk a török diplomácia képviselőit, kamaránk vezetőit, valamint azokat a vállalkozásokat, amelyek már kapcsolatban állnak Törökországgal, vagy a jövőben szeretnének üzleti együttműködést kialakítani török partnerekkel

- tájékoztatott Párkányiné dr. Csurka Edina.

A főtitkár elmondása szerint a rendezvényen részt vett:

Gülşen Karanis Ekşioğlu , Törökország magyarországi nagykövete

Tahíre Nur Durmus, kereskedelmi tanácsos

Mustafa Sezen, a Török–Magyar Kereskedelmi Kamara főtitkára

Sonar Ilik, a kirklareli kamara elnöke

valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége, Pekó László elnök vezetésével

A workshop során megvitatták a magyar cégek török piaci lehetőségeit, a közös pályázati programok előnyeit, a felmerülő kihívásokat, valamint a török és magyar kamarák közötti együttműködés további lehetőségeit.

Vármegyénkben több vállalkozás is aktívan exportál Törökországba, illetve vannak olyan cégek, amelyek importtevékenységet folytatnak. A rendezvény kiváló alkalmat biztosított arra, hogy a résztvevők bővítsék ismereteiket a török üzleti lehetőségekről, és közvetlenül kérdéseket tehessenek fel a török gazdasági élet képviselőinek

- mondta portálunknak Párkányiné dr. Csurka Edina.