Az iparkamara vendége volt a török nagykövet, a piaci lehetőségekről egyeztetett
Vármegyénkben több vállalkozás is aktívan exportál Törökországba. A vármegyei kereskedelmi és iparkamara vendége volt a török nagykövet asszony.
Mint arról beszámoltunk, hétfőn első alkalommal járt Nyíregyházán Gülşen Karanis Ekşioğlu török nagykövet asszony, aki küldetésének érzi, hogy fejlessze a politikai, gazdasági, kereskedelmi, kulturális és sportkapcsolatait más országokkal.
A kamara vendége volt a török nagykövet asszony
Gülşen Karanis Ekşioğlu török nagykövet asszony vendége volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetésének is. A találkozóról Párkányiné dr. Csurka Edina, a kamara főtitkára számolt be portálunknak.
Az esemény célja volt, hogy összekapcsoljuk a török diplomácia képviselőit, kamaránk vezetőit, valamint azokat a vállalkozásokat, amelyek már kapcsolatban állnak Törökországgal, vagy a jövőben szeretnének üzleti együttműködést kialakítani török partnerekkel
- tájékoztatott Párkányiné dr. Csurka Edina.
A főtitkár elmondása szerint a rendezvényen részt vett:
- Gülşen Karanis Ekşioğlu , Törökország magyarországi nagykövete
- Tahíre Nur Durmus, kereskedelmi tanácsos
- Mustafa Sezen, a Török–Magyar Kereskedelmi Kamara főtitkára
- Sonar Ilik, a kirklareli kamara elnöke
- valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége, Pekó László elnök vezetésével
A workshop során megvitatták a magyar cégek török piaci lehetőségeit, a közös pályázati programok előnyeit, a felmerülő kihívásokat, valamint a török és magyar kamarák közötti együttműködés további lehetőségeit.
Vármegyénkben több vállalkozás is aktívan exportál Törökországba, illetve vannak olyan cégek, amelyek importtevékenységet folytatnak. A rendezvény kiváló alkalmat biztosított arra, hogy a résztvevők bővítsék ismereteiket a török üzleti lehetőségekről, és közvetlenül kérdéseket tehessenek fel a török gazdasági élet képviselőinek
- mondta portálunknak Párkányiné dr. Csurka Edina.
