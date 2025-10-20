Különleges vendég érkezett Nyíregyházára, mély benyomást tett őexcellenciájára az egész város

Két éve ünnepelte Törökország és Magyarország diplomáciai kapcsolatának 100. évfordulóját amelyet az 1923. december 18-án aláírt barátsági szerződés hozott létre, majd a tavalyi évet a a két ország közös kulturális évének nyilvánították. Első alkalommal járt Nyíregyházán Gülşen Karanis Ekşioğlu török nagykövet asszony, aki küldetésének érzi, hogy fejlessze a politikai, gazdasági, kereskedelmi, kulturális és sportkapcsolatokat más országokkal.

A török nagykövet asszony és Nyíregyháza polgármestere

Fotó: Sipeki Péter

A török nagykövet Nyíregyházán

A magyar - török gazdasági kapcsolatok is dinamikusan fejlődnek, a két ország közötti kereskedelmi forgalom értéke 2023-ban meghaladta a 4 milliárd amerikai dollárt, és mindkét fél célja, hogy ezt az értéket rövid időn belül 5 milliárd dollárra növeljék. Ehhez Nyíregyháza is egy nagyon jó opció, derült ki a török nagykövet asszony hétfő délutáni látogatásából. Dr. Kovács Ferenc a városházán fogadta, ahol egyeztettek a város kulturális életéről, a turizmusról, és természetesen a gazdaság fejlődéséről, az ipari park folyamatos fejlesztéséről.

A török nagykövetet fogadta dr. Kovács Ferenc

Fotó: Sipeki Péter

- Nagyon gazdag és színes programom volt idáig ebben a gyönyörű városban. A délelőtt folyamán érkeztem a Kereskedelmi és Iparkamaránál, ahol a helyi vállalkozók találkozhattak a török kamara képviselőivel. Az a célunk, hogy növeljük a vállalkozói potenciált, hogy kiépítsük az ebben rejlő lehetőségeket és teret adjunk az együttműködésnek. Utána ellátogattam a Nyíregyházi Egyetemre, a rektor bemutatta az intézményt, és beavatott engem a campus bővítési terveibe is. Nagyszerű Törökország és a Nyíregyházi Egyetem között is az együttműködés, hiszen a török hallgatók száma növekszik, most éppen 74-en tanulnak itt, örülök, hogy velük is tudtam találkozni. Dr. Kovács Ferenccel is egyeztettünk, illetve megígértem, hogy visszatérek Nyíregyházára, egyrészt azért, hogy ő bemutassa nekem ezt a csodálatos várost, sétát tehessünk a városban, és azért is, hogy meglátogassam itt a röplabdacsapat mérkőzését, hiszen török röplabdázónk is játszik itt – részletezte a török nagykövet asszony, és megjegyezte: a török-magyar barátság már régre nyúlik vissza, még ha földrajzilag messze is helyezkedik el a két ország egymástól. Valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy a következő látogatása alkalmával arról fognak egyeztetni szakemberekkel, hogy a török cégeknek milyen beruházási lehetőségeik lesznek itt, mit tud nyújtani az ipari park, milyen együttműködésekre van kilátás.

Nyíregyháza polgármestere örömét fejezte ki, hogy őexcellenciája nagyon érdeklődött Nyíregyháza iránt, ezért egyből megragadta a lehetőséget, hogy meghívja hosszabb időre is, amikor még jobban be tudja mutatni a vármegyeszékhelyet.

- Most szóba került röviden az ipari park, a turizmus, a sport, a városkép, és nagyon örültem, hogy elfogadta a meghívásomat, és várhatóan jövő nyárig visszatér hozzánk, és akkor már konkrét dolgokról beszélhetünk, együtt gondolkozhatunk – mondta dr. Kovács Ferenc, és reményét fejezte ki, hogy már várhatóan tavasszal továbbléphetnek a következő látogatás alkalmával, a harmadik lépés pedig az lenne, hogy már azok a partnerek jönnének el, akik konkrét területen képzelik el itt az együttműködést.