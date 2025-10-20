Különleges vendég érkezett Nyíregyházára, mély benyomást tett őexcellenciájára az egész város

Két éve ünnepelte Törökország és Magyarország diplomáciai kapcsolatának 100. évfordulóját amelyet az 1923. december 18-án aláírt barátsági szerződés hozott létre, majd a tavalyi évet a a két ország közös kulturális évének nyilvánították. Első alkalommal járt Nyíregyházán Gülşen Karanis Ekşioğlu török nagykövet asszony, aki küldetésének érzi, hogy fejlessze a politikai, gazdasági, kereskedelmi, kulturális és sportkapcsolatokat más országokkal.

A török nagykövet asszony és Nyíregyháza polgármestere

Fotó: Sipeki Péter

A török nagykövet Nyíregyházán

A magyar - török gazdasági kapcsolatok is dinamikusan fejlődnek, a két ország közötti kereskedelmi forgalom értéke 2023-ban meghaladta a 4 milliárd amerikai dollárt, és mindkét fél célja, hogy ezt az értéket rövid időn belül 5 milliárd dollárra növeljék. Ehhez Nyíregyháza is egy nagyon jó opció, derült ki a török nagykövet asszony hétfő délutáni látogatásából. Dr. Kovács Ferenc a városházán fogadta, ahol egyeztettek a város kulturális életéről, a turizmusról, és természetesen a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, szó volt az ipari park fejlesztéséről is.

A török nagykövetet fogadta dr. Kovács Ferenc

Fotó: Sipeki Péter

- Nagyon gazdag és színes programom volt idáig ebben a gyönyörű városban. A délelőtt folyamán érkeztem meg, a kereskedelmi és iparkamarában a helyi vállalkozók találkozhattak a török kamara képviselőivel. Az a célunk, hogy növeljük a vállalkozói potenciált, hogy kiépítsük az ebben rejlő lehetőségeket és teret adjunk az együttműködésnek. Utána ellátogattam a Nyíregyházi Egyetemre, a rektor bemutatta az intézményt és beavatott engem a campus bővítési terveibe is. Nagyszerűnek tartom a Törökország és a Nyíregyházi Egyetem közötti együttműködést, hiszen a török hallgatók száma növekszik az intézményben, most éppen 74-en tanulnak itt, örülök, hogy velük is tudtam találkozni. Dr. Kovács Ferenccel is egyeztettünk, illetve megígértem, hogy visszatérek Nyíregyházára, egyrészt azért, hogy ő bemutassa nekem ezt a csodálatos várost, sétát tehessünk a városban, és azért is, hogy meglátogassam a röplabdacsapat mérkőzését, hiszen török röplabdázónk is játszik itt – részletezte a török nagykövet asszony, és megjegyezte: a török-magyar barátság már régre nyúlik vissza, még ha földrajzilag messze is helyezkedik el a két ország egymástól. Valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy a következő látogatása alkalmával arról fognak egyeztetni szakemberekkel, hogy a török cégeknek milyen beruházási lehetőségeik lehetnek a városban, mit tud nyújtani az ipari park, milyen együttműködésekre van kilátás.

Nyíregyháza polgármestere örömét fejezte ki, hogy őexcellenciája nagyon érdeklődött Nyíregyháza iránt, ezért egyből megragadta a lehetőséget, hogy meghívja hosszabb időre is, amikor még jobban be tudja mutatni a vármegyeszékhelyet.

- Most szóba került röviden az ipari park, a turizmus, a sport, a városkép, és nagyon örültem, hogy elfogadta a meghívásomat, várhatóan jövő nyárig visszatér hozzánk, s akkor már konkrét dolgokról beszélhetünk, együtt gondolkozhatunk – mondta dr. Kovács Ferenc, és reményét fejezte ki, hogy már várhatóan tavasszal továbbléphetnek a következő látogatás alkalmával. A harmadik lépés pedig az lenne, hogy azok a partnerek is eljönnének, akiknek konkrét együttműködési elképzeléseik is vannak Nyíregyházával.