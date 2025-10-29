Lecserélték a tiszavasvári templom tornyának sisakját – látványos fotókon a művelet

Teljes felújításon esik át Tiszavasvári római katolikus temploma, a külső és belső tatarozás, fűtéskorszertűsítés mellett tervben volt a toronysisak burkolatának cseréje. Azonban az évek során a sisak faszerkezete annyira elhasználódott, hogy az egészet le kellett cserélni.

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Az új toronysisakot a parókia udvarán építették fel és kedden cserélték le. A munkálatokat megnehezítette az erős szél, ennek ellenére sikeresen végrehajtották a feladatot.

A templom, amely 1912-ben épült Balogh János kassai építőmester tervei alapján, neogótikus és későromantikus stílusjegyeivel Tiszavasvári egyik legértékesebb épített öröksége. A korábbi évtizedekben jelentősen leromlott állapotú épület teljes körű felújítása az idén nyáron kezdődött meg. A projekt nemcsak építészeti szempontból jelentős, hanem a vallási turizmus és a határon átnyúló együttműködés erősítését is szolgálja.

A program a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye és a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye partnerségében valósul meg, közös célként a vallási turizmus fejlesztését és a közösségek közötti tapasztalatcserét tűzve ki – olvasható a haromhatar.hu oldalon.