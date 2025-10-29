34 perce
Lecserélték a tiszavasvári templom tornyának sisakját – látványos fotókon a művelet
Teljes felújításon esik át Tiszavasvári római katolikus temploma, a külső és belső tatarozás, fűtéskorszertűsítés mellett tervben volt a toronysisak burkolatának cseréje. Azonban az évek során a sisak faszerkezete annyira elhasználódott, hogy az egészet le kellett cserélni.
A toronysisak cseréje elkerülhetetlen volt
Az új toronysisakot a parókia udvarán építették fel és kedden cserélték le. A munkálatokat megnehezítette az erős szél, ennek ellenére sikeresen végrehajtották a feladatot.
A templom, amely 1912-ben épült Balogh János kassai építőmester tervei alapján, neogótikus és későromantikus stílusjegyeivel Tiszavasvári egyik legértékesebb épített öröksége. A korábbi évtizedekben jelentősen leromlott állapotú épület teljes körű felújítása az idén nyáron kezdődött meg. A projekt nemcsak építészeti szempontból jelentős, hanem a vallási turizmus és a határon átnyúló együttműködés erősítését is szolgálja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A program a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye és a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye partnerségében valósul meg, közös célként a vallási turizmus fejlesztését és a közösségek közötti tapasztalatcserét tűzve ki – olvasható a haromhatar.hu oldalon.
Toronysisak csere Tiszavasvári római katolikus templománFotók: Bodnárné Varga Éva
Ütközött és árokba borult egy autó Újfehértón! Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre! (fotók)
Mintha a föld nyelte volna el a szabolcsi férfit! Érte aggódik az egész környék, készültségben a rendőrök!
Durva jelenet a szabolcsi börtönben – rátámadt az őrre a fogvatartott