Új traffibox Szabolcsban – mostantól itt is könnyen villanhat a csekk!

Szabolcs-Szatmár-Beregben egyre több településen készteti sebességmérő traffibox a szabályok betartására a közlekedőket. A kihelyezett doboz tényét Nyíregyházán, Nyírbátorban, Újfehértón és Leveleken is – tábla hirdeti, kivételesnek számít ebből a szempontból Nyírbátor, ott az önkormányzat úgy döntött, nem egy, hanem öt helyen állítanak fel sebességmérő traffiboxot, vállalva a költséget, mert a városnak kellett telepítenie az állomás fogadásához szükséges eszközöket és biztosítani a fenntartás költségeit.

Szabolcs vármegye legújabb traffiboxa Nyírteleken készteti megfontoltabb közlekedésre az autósokat Fotó: Bozsó Kata

Új helyszín a vármegyében Nyírtelek, ahol a városvezetés ugyancsak vállalta a költségeket és traffiboxot szereltetett fel

– mondta dr. Vajtó Levente rendőr alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője hozzátette: az önkormányzat kezdeményezésére a sebességmérő dobozok – a rendőrséggel egyeztetve – olyan helyeken telepíthetők, ahol a baleseti számok, sebességtúllépési adatok alapján indokolt.

Egyre több helyen traffibox figyeli a közlekedőket Szabolcsban

– Nyírteleken nagy az átmenő forgalom, sok a külföldi járművezető, a Nyíregyházára érkezők, a Tokajba kirándulók is ezen a városon haladnak át, s ez az út vezet a Szabolcsot és Borsodot összekötő legközelebbi hídhoz. A 38-as főúton a baleseteken túl a gyorshajtások magas száma is indokolta a döntést. Közös cél és felelősség a közlekedés biztonságának javítása, átmenő forgalom szabályozása, a balesetek számának csökkentése. Megéri a befektetés, ha a traffiboxok puszta látványa lassabb haladásra, megfontoltabb vezetésre, a szabályok betartására „kényszeríti” a járművezetőket, s ezzel megelőzhető a súlyos, vagy halálos kimenetelű baleset – mutatott rá a rendőr alezredes.