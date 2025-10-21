október 21., kedd

Sebesség

58 perce

Új traffibox Szabolcsban – mostantól itt is könnyen villanhat a csekk!

Címkék#trafibox#Nyírtelek#Vármegyei Rendőr-főkapitányság#sebességmérés#radar

Dobozból és villanyoszlopról is lesik a sebesség megszállottjait. A traffibox mellett új, radaros eszköz is segítheti a településeken a sebességmérést, s tehet a balesetek megelőzése érdekében.

Munkatársunktól

Szabolcs-Szatmár-Beregben egyre több településen készteti sebességmérő traffibox a szabályok betartására a közlekedőket. A kihelyezett doboz tényét Nyíregyházán, Nyírbátorban, Újfehértón és Leveleken is – tábla hirdeti, kivételesnek számít ebből a szempontból Nyírbátor, ott az önkormányzat úgy döntött, nem egy, hanem öt helyen állítanak fel sebességmérő traffiboxot, vállalva a költséget, mert a városnak kellett telepítenie az állomás fogadásához szükséges eszközöket és biztosítani a fenntartás költségeit.

Szabolcs vármegye legújabb traffiboxa Nyírteleken készteti megfontoltabb közlekedésre az autósokat
Szabolcs vármegye legújabb traffiboxa Nyírteleken készteti megfontoltabb közlekedésre az autósokat Fotó: Bozsó Kata

Új helyszín a vármegyében Nyírtelek, ahol a városvezetés ugyancsak vállalta a költségeket és traffiboxot szereltetett fel

 – mondta dr. Vajtó Levente rendőr alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője hozzátette: az önkormányzat kezdeményezésére a sebességmérő dobozok – a rendőrséggel egyeztetve – olyan helyeken telepíthetők, ahol a baleseti számok, sebességtúllépési adatok alapján indokolt.

Egyre több helyen traffibox figyeli a közlekedőket Szabolcsban

– Nyírteleken nagy az átmenő forgalom, sok a külföldi járművezető, a Nyíregyházára érkezők, a Tokajba kirándulók is ezen a városon haladnak át, s ez az út vezet a Szabolcsot és Borsodot összekötő legközelebbi hídhoz. A 38-as főúton a baleseteken túl a gyorshajtások magas száma is indokolta a döntést. Közös cél és felelősség a közlekedés biztonságának javítása, átmenő forgalom szabályozása, a balesetek számának csökkentése. Megéri a befektetés, ha a traffiboxok puszta látványa lassabb haladásra, megfontoltabb vezetésre, a szabályok betartására „kényszeríti” a járművezetőket, s ezzel megelőzhető a súlyos, vagy halálos kimenetelű baleset – mutatott rá a rendőr alezredes.

Évek óta bevált baleset-megelőzési módszer a fixen telepített úgynevezett traffiboxokban elhelyezett sebességmérő, ami a beállításától függően 100 és 150 méter között képes észlelni a járművet, és mérni a sebességet. Az országban már több mint 300 ilyen doboz ellenőrzi a sebességet az utak mentén. Újabb traffibox telepítése folyamatban van a Mátészalkai Rendőrkapitányság illetékességi területén, Vállajon már csak a rendszerállítás van hátra, s Nyíregyházán is van kijelölt helye a nagykörúton egy új traffiboxnak.

Kiszámíthatatlan, hogy a trafibox dobozában mikor működik a kamera, hamarosan újabbakat is üzembe helyeznek Szabolcsban
Kiszámíthatatlan, hogy a traffibox dobozában mikor működik a kamera, hamarosan újabbakat is üzembe helyeznek Szabolcsban
Fotó: szon.hu/archív

Villanyoszlopról is mérik majd a sebességet

A vármegyei rendőr-főkapitányság kéri az önkormányzatokat, ha tenni szeretnének a lakóhelyük közlekedésbiztonsága érdekében, vegyék fel a kapcsolatot az illetékes rendőrkapitánysággal, vagy a főkapitánysággal.

A traffiboxokon kívül választhatóak olyan készülékek is, amelyek önálló működésre alkalmasak és egy villanyoszlopra felszerelhetőek

 – említett más sebességmérési alternatívát dr. Vajtó Levente. – A készülék 24 órás folyamatos adatátvitelre képes, fixen rögzített és mindig be van kapcsolva. A rendszer nagy felbontású, teljes járműazonosítást biztosító képeket rögzít, rossz időjárási körülmények között is, így alkalmas sebességmérésre, a követési távolság ellenőrzésére, és egyéb közlekedési kihágások észlelésére is.  Az adatok innen is a rendőrségi hálózaton keresztül futnak be adatfeldolgozó központba. 

A közlekedésrendészeti osztály helyettes vezetője elárulta: lesz ilyen „VIDAR Speed” típusú, radaros elven működő készülék Nyíregyházán is. Természetesen ahogy a traffiboxokat, ezeket is jól látható tábla jelzi majd az autósoknak. Az elsődleges cél továbbra sem a büntetés, hanem annak megértetése a járművezetőkkel, hogy a gyorshajtás az egyik fő baleseti ok, melynek a következményei tragikusak is lehetnek.

Traffiboxok vármegyénkben:

  • Nyíregyháza, Szegfű utca 6.
  • Levelek, József Attila utca 39.
  • Újfehértó, Nyíregyházi út 67.
  • Nyírbátor, Gyulaji út 113.
  • Nyírbátor, Pócsi út 107.
  • Nyírbátor, Sóhordó út 118.
  • Nyírbátor, Árpád út 52.
  • Nyírbátor, Császári út 65.
  • Nyírtelek, 38-as számú főút

 

