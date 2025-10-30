45 perce
Az idén ősszel is szüreteltek a vármegyei vadászok (fotókkal)
Szüreteltek vármegyénkben is a vadászok, de nem gyümölcsöt, hanem agancsot. A trófeamustra és vadásznap ezúttal is rengeteg érdeklődőt vonzott.
Most ősszel is szüreteltek a vadászok, de nem gyümölcsöt, hanem agancsot. Gyönyörű méretű, szabályos trófeák és különleges, rendellenes agancsok is sorakoztak katonás rendben az elmúlt szombaton, október 25-én: a már hagyománynak számító trófeamustra és vadásznap Vásárosnaményban a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége szervezésében valósult meg. A Vásárosnaményi Férfikórus és a Készenléti Rendőrség Fúvószenekara közös előadásában felcsendült a Vadászhimnusz, majd ökumenikus istentisztelet keretében kértek áldást a vadászokra és a természetre.
Trófeamustra és vadásznap a Bereg szívében
Először Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere köszöntötte a vendégeket. Beszédében többek között a következőket mondta:
– Mindenképpen köszönet jár a vadászoknak, a szervezőknek és mindenkinek, aki arra gondolt, hogy Vásárosnamény, a Bereg szíve méltó arra, hogy évről évre a vármegyei vadásznapnak, a trófeamustrának és vizslaversenyeknek is otthona legyen. Ehhez – ellopva alelnök barátom gondolatait – kellenek a kovász emberek. Kellenek azok a kovász emberek, akiket most név szerint nem fogok említeni, hiszen mindenki tudja, kikről beszélek, akik nélkül most nem lehetnénk itt. Gyakran megkérdezik tőlem, hogy miért van Vásárosnaményban ennyi focicsapat. Azért, mert nincs az az egység, ami a vadászoknál.
A vadászok olyan emberek, akik – amikor kell és ma nagyon kell – figyelnek egymásra.
– Értékteremtés, vadvédelem, állatvédelem, vadgazdálkodás, barátság, egy korty pálinka, kinézni az erdőre, védeni a vadat, etetni, amikor kell, és odafigyelni arra, hogy ez a föld olyan legyen, amikor átadjuk gyermekeinknek, amilyen akkor volt, amikor megkaptuk nagyapáinktól. Engedjék meg, hogy átadjam dr. Tilki Attila képviselő Attila országgyűlési képviselő üdvözlő a gondolatait is. Nem tud velünk lenni, elszólította a kötelesség – mondta Filep Sándor, majd így folytatta.
– A vizslák főversenyének is otthont adtunk, hiszen a vadászok nélkülözhetetlen segítői a kutyák. Tisztában vagyunk azzal, hogy a kutya az ember legjobb barátja. A kutya is nagy érték, de a legnagyobb érték a vadásztársadalomban, hogy egymásra is odafigyelnek, odafigyeltek.
Nem kívánhatok mást, csak azt, hogy ez a barátság, ez a tisztelet maradjon meg sokáig, hiszen mi azért vagyunk ilyenek, mert őseink ezt nevelték belénk.
– Nagyon fontos, hogy a határon túlról – Szatmárnémetiből, Beregszászból – érkezett gyermekek, valamint a nagyvarsányi és vásárosnaményi fiatalok érezzék azt, hogy a vadászat egy óriási minőségi lépésen ment keresztül, mert mindez arról szól, hogyan őrizzük meg ma a természetet a mai fiataloknak, hiszen a gyermek a jövő záloga. A vadászat pedig egy olyan ékköve és alapköve ennek, amire szükség van.
Elmondta a gondolatait Román István vármegyei főispán is.
– Bizonyára mindenki ismeri, hogyne ismerné ezt a mondást, ami úgy szól, hogy bejár ungot-berket. Azokra az emberekre szoktuk mondani, akik bújják a sűrűket, a járhatatlan utakat, jól ismerik a vidéket, a külterületeket, mint a tenyerüket. És itt Ung és Bereg vármegyében is elmondhatjuk ezt a szó legteljesebb értelmében, akik itt vannak, valóban bejárnak ungot-berket. Bár amikor ez a szólás megszületett, még más volt az itteni táj, nem volt folyamszabályozás sem, más volt az élővilág is.
Aki bejár ungot-berket, olyan tudással rendelkezik, amivel mások nem. A vadászok ezzel a tudással nagyon magas szinten rendelkeznek.
– Már Jókai Mór is írta az Oroszlánhűség című művében, hogy ,,bejár szerte erdőt, ungot, berket, mint aki vadat kerget”. Eleve kötődik a kifejezés a vadászathoz. Szeretnék gratulálni mindenkinek a kiállításhoz, mert büszkén mutathatják be azt, hogy mit találnak itt a térségben, mit találnak itt az erdőkben. Mi pedig nagy csodálattal vagyunk aziránt, amit itt láthatunk, mert nagyon jól tudjuk, hogy emögött óriási munka van, nagyon sok erőfeszítés és nagyon sok teendő a hivatásos vadászok és természetesen a sportvadászok részéről is.
– Ha megnézzük az egyes megyékben a gímállományt és a dámállományt, elmondhatjuk, hogy darabszámra a dámbikákat tekintve az ötödik legtöbb állomány a mi vármegyénkben található, viszont ha az érmeket nézzük, a harmadik helyen van az érmes bikák arányát tekintve a dámállományunk. A gímállomány darabszámát nézve nem tartozunk az ország élmezőnyébe, viszont ha az érmes arányt nézzük, az ötödik legtöbb érmes a mi megyénkben található. Ez csak egy visszaigazolása statisztikai oldalról is annak a munkának, amit önök itt végeznek – tette hozzá a főispán.
Szurovcsák András, a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetségének elnöke a köszöntés mellett beszámolt a reggeli vezetőségválasztó ülés eredményéről is.
– A vadászat nemcsak mesterség, a vadászat nemcsak szenvedély, hanem a vadászat egy életforma. Ugyanezt tudom elmondani a vadgazdálkodásról is. Nemcsak egy munka, nemcsak egy mesterség, nemcsak egy feladat, hanem egy hitvallás.
Ez a hitvallás, amit a Felső-Tisza-vidéki vadgazdák is gyakorolnak, ősszel beérik, ennek a gyümölcsét, az eredményét látjuk itt. A szüret eredményét látjuk.
– Azt gondolom, nagyon sokat tett a csapat annak érdekében, hogy ezt a rendezvényt az elmúlt öt évben mindig meg tudtuk rendezni. Egy picit szeretnék visszaemlékezni az elmúlt öt évre.
A szövetség elnöke felidézte az elmúlt öt év rendezvényeit. Öt éve Jándon rendeztek trófeamustrát, és a világjárvány miatt maszkot kellett hordani a kültéri rendezvényeken is. A világkiállítás évében Vásárosnamény adott otthont a trófeamustrának, s akkor született meg a gondolat, hogy állandóan Bereg szíve adjon helyet a rendezvénynek, hiszen a városban minden feltétel adott.
A trófeamustrát Bors Richárd, a Nimród vadászújság főszerkesztő-helyettese nyitotta meg.
– Hazánk vadászai ismét bebizonyították, hogy nem csupán hagyományőrzők, hanem a jelen és a jövő kihívásaira is reagáló aktív közösséget alkotnak. Ez a rendezvény is hűen tükrözi azt az elhivatottságot, amellyel a vadászok a természetért, a vadállományért és a közösségért dolgoznak. Az idei év különösen emlékezetes a szarvasbőgés szempontjából, ami országos szinten is kiemelkedő eredményeket hozott. Az agancsok tömege átlagosan 300-500 grammal nehezebbek a korábbi évekhez képest. Ráadásul a 2025-ös esztendő az első olyan év, amikor négy gímszarvasbika haladta meg a 260 pontos határt. Ilyenre legutóbb több mint 30 éve volt példa, 1992-ben. Akkor is csak két bika jutott erre a szintre.
Csak úgy mellékesen jegyezném meg, hogy a Bleier József nevéhez köthető magyar első 1986-ban esett karapancsai bika 271 CIC pontot, míg a világranglistát vezető, 1988-ban terítékre került bulgár szilistri bika 273,6 CIC pontot kapott.
– Külön öröm, hogy a Mecsekerdő Zrt. területén elejtett idei nagy bika a maga 266,58 pontjával az országos ranglista harmadik helyére került. Ezek az eredmények nem csupán számok, a magyar vadgazdálkodás szakmai felkészültségét és elkötelezettségét igazolják – fogalmazott Bors Richárd.
– Fontos azonban kiemelni, hogy mindezek nem ideális körülmények között születhettek meg. Az elmúlt időszak aszályos hónapjai jelentős próbatételt jelentettek a vadállomány, de még az erdeink számára is. Éppen ezért hazai szinten komoly beruházások történtek a vízvisszatartás és vízszaporítás terén, hiszen e segítség nélkül a természeti rendszereink hosszú távú fenntarthatósága kerülhet veszélybe. Miközben a természet kihívásaira reagálunk, nem hunyhatunk szemet a világ változásai fölött sem.
A mesterséges intelligencia térnyerése ma már nem csupán ipari vagy informatikai kérdés, a hazai egyetemi műhelyek már dolgoznak azon, hogy ez a technológia a vadászati tudományba is beépüljön. Ez új távlatokat nyithat a vadgazdálkodásban, kutatásban, sőt még az oktatásban is. Ezek az előremutató törekvések csak megerősítik azt, hogy a vadászat jövője nem az elzárkózásban, hanem a nyitottságban rejlik.
– Nem elbújni kell tehát, hanem megmutatni és büszkének lenni arra a szakmai tudásra, amellyel a magyar vadászok rendelkeznek. Arra a tudásra, ami mára nemzetközileg is irányt mutat. Ahogy mondani szokták, gyáva népnek nincs hazája. Az olyan regionális események, mint ez a vadásznap és trófeaszemle éppen ezt az iránymutatást szolgálják.
Példaértékű, hogy egy térségvadászatra jogosultjai közösen lépnek fel, bemutatva nemcsak szakmai elkötelezettségüket, eredményeiket, hanem közösségformáló erejüket is.
– Akár a trófeákon, akár a vadételfőzés hagyományán keresztül. Ezekhez a munkákhoz kívánok sok erőt és kitartást.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Baracsi Endre a vármegyei értéktár bizottság elnökeként köszöntötte a résztvevőket. – Nyugodtan elmondhatjuk, hogy Vásárosnamény már nem csak a Bereg szíve, hanem a vadászat és a vadgazdálkodás egyik ikonikus helyszíne, és nemcsak Magyarországon, hanem nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy Európában. Ez egy olyan érték, amelyre nagyon büszkének kell lenni. Ezt egy közösség teremtette meg, nemcsak most, hanem évezredek óta.
És milyen érdekes, hogy a kürt szavát hallgatva az ember szinte visszagondol a honfoglalás korára, hogy a kürt szó az végigkísérte a magyarság történelmét, és amely egybeforrt a vadászattal. Azzal a vadászattal, ami annyi értéket teremtett és annyi értéket őriz és ad át az utókornak.
– A kárpáti gím, a beregi dám, vagy az a rengeteg természeti érték, ami itt a Beregben körbevesz bennünket, nemcsak az értéktárak részét képezik, hanem nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a megmaradásunk zálogát jelentik itt a Kárpát-medence közepén. És ezért van felelősségünk, és ezért örülök annak, hogy gyerekek is itt vannak a mai napon, mert ők alkotják a következő generációt, akiknek ezt az értéket nem csak őrizniük kell, hanem tovább is kell majd adniuk.
A rendezvényen elismeréseket is átadtak kiváló munkát végzett vadászoknak.
TrófeamustraFotók: Bodnárné Varga Ildikó
Elismerések
- Nimród vadászérem: Csiki Lóránt, Dézsi Zoltán (mindketten vizslatenyésztők), Kaulák Gergő, a Nyírerdő Zrt. fehérgyarmati erdészetének igazgatója, Borbás Tibor, a Kraszna-menti Vadásztársaság elnöke
- Vadászati érdemrend: Bittner József, a Bockerek Vadásztársaság elnöke
- Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett: Guthi erdészet
- Emléktárgy, emlékplakett: Bíró Imre (Baktalórántházai Erdészeti Vadásztársaság), Hevesi István (tájegységi fővadász)
Új vezetőség
- Október 25-én reggel választmányi ülést tartott a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége. Az új elnök Erdélyi Sándor, a titkár Galambos Róbert
- A gazdaságvezető Borbás Bálint, a vadászmester Medgyessy Ferenc, a rendezvényfelelős Bodnár Zsolt
Más témákat is ajánlunk:
Pozitív változást hozhat Nyíregyházára Bódog Tamás, de egy nap alatt ő sem tehet csodát
Iszonyú robbanás egy szabolcsi üzemben, többen is voltak az épületben – megszólaltak a mentők