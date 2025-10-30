Az idén ősszel is szüreteltek a vármegyei vadászok (fotókkal)

Most ősszel is szüreteltek a vadászok, de nem gyümölcsöt, hanem agancsot. Gyönyörű méretű, szabályos trófeák és különleges, rendellenes agancsok is sorakoztak katonás rendben az elmúlt szombaton, október 25-én: a már hagyománynak számító trófeamustra és vadásznap Vásárosnaményban a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége szervezésében valósult meg. A Vásárosnaményi Férfikórus és a Készenléti Rendőrség Fúvószenekara közös előadásában felcsendült a Vadászhimnusz, majd ökumenikus istentisztelet keretében kértek áldást a vadászokra és a természetre.

Trófeamustra és vadásznap: a vadászhimnuszt a Vásárosnaményi Férfikórus és a Készenléti rendőrség Fúvószenekara adta elő

Fotó: M. Magyar László

Trófeamustra és vadásznap a Bereg szívében

Először Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere köszöntötte a vendégeket. Beszédében többek között a következőket mondta:

– Mindenképpen köszönet jár a vadászoknak, a szervezőknek és mindenkinek, aki arra gondolt, hogy Vásárosnamény, a Bereg szíve méltó arra, hogy évről évre a vármegyei vadásznapnak, a trófeamustrának és vizslaversenyeknek is otthona legyen. Ehhez – ellopva alelnök barátom gondolatait – kellenek a kovász emberek. Kellenek azok a kovász emberek, akiket most név szerint nem fogok említeni, hiszen mindenki tudja, kikről beszélek, akik nélkül most nem lehetnénk itt. Gyakran megkérdezik tőlem, hogy miért van Vásárosnaményban ennyi focicsapat. Azért, mert nincs az az egység, ami a vadászoknál.

A vadászok olyan emberek, akik – amikor kell és ma nagyon kell – figyelnek egymásra.

– Értékteremtés, vadvédelem, állatvédelem, vadgazdálkodás, barátság, egy korty pálinka, kinézni az erdőre, védeni a vadat, etetni, amikor kell, és odafigyelni arra, hogy ez a föld olyan legyen, amikor átadjuk gyermekeinknek, amilyen akkor volt, amikor megkaptuk nagyapáinktól. Engedjék meg, hogy átadjam dr. Tilki Attila képviselő Attila országgyűlési képviselő üdvözlő a gondolatait is. Nem tud velünk lenni, elszólította a kötelesség – mondta Filep Sándor, majd így folytatta.

– A vizslák főversenyének is otthont adtunk, hiszen a vadászok nélkülözhetetlen segítői a kutyák. Tisztában vagyunk azzal, hogy a kutya az ember legjobb barátja. A kutya is nagy érték, de a legnagyobb érték a vadásztársadalomban, hogy egymásra is odafigyelnek, odafigyeltek.

Nem kívánhatok mást, csak azt, hogy ez a barátság, ez a tisztelet maradjon meg sokáig, hiszen mi azért vagyunk ilyenek, mert őseink ezt nevelték belénk.

– Nagyon fontos, hogy a határon túlról – Szatmárnémetiből, Beregszászból – érkezett gyermekek, valamint a nagyvarsányi és vásárosnaményi fiatalok érezzék azt, hogy a vadászat egy óriási minőségi lépésen ment keresztül, mert mindez arról szól, hogyan őrizzük meg ma a természetet a mai fiataloknak, hiszen a gyermek a jövő záloga. A vadászat pedig egy olyan ékköve és alapköve ennek, amire szükség van.