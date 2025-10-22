október 22., szerda

Tűz

1 órája

Lángokban állt egy épület Demecseren – perceken múlt a katasztrófa!

Lángok csaptak fel szerda délután Demecseren, a Szent István útra riasztották a tűzoltókat.

Szon.hu

Tűz Demecseren:– Teljes terjedelmében égett egy tizenhat négyzetméteres melléképület Demecseren, a Szent István és a Vasút út kereszteződésénél. A nyíregyházi hivatásos és a demecseri önkéntes tűzoltók vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését majd eloltották a lángokat. Jelenleg utómunkálatok után levonult a helyszínről a tűzoltóság – tájékoztatott Rutkai -Dér Vivien a vármegyei katasztrófavédelem sajtószóvivője. Információink szerint a tűz nem terjedt át a szomszédos épületre, és személyi sérülés nem történt. 

A napokban több tűzhöz is vonultak a katasztrófavédelem munkatársai, portálunk is beszámolt róla, hogy kombájn motortere égett tegnap Ibrányban, a Petőfi utca végén lévő szabad területen. Az ibrányi önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt a tulajdonos két darab 6 kg-os porral oltó kézi tűzoltó készülékkel megfékezte a lángokat. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták a kombájnt, a még izzó részeket puttonyfecskendővel szüntették meg. Személyi sérülés nem történt.

