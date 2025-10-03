Nagyvarsány újabb nagy lépést tesz a családokért és a gyermekekért!

– Kiss Zoltán polgármester úr örömmel mutatta be, hogy a Versenyképes Járások program támogatásával két vadonatúj játszótér épül a faluban: a Szabadidő parkban és a Szabadság tanyán. A kivitelezést a Madocsa Udvari Játék Kft. szakemberei végzik, akik EU-szabvány minősítésű játszótéri eszközöket biztosítanak, hogy a kicsik biztonságos, modern és élménydús környezetben tudjanak játszani. Hamarosan birtokba vehetik a nagyvarsányiak az új közösségi tereket. Még egy lépés, hogy Nagyvarsány még élhetőbb és családbarátabb település legyen – jegyzete meg közösségi oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő.