A gyerekek örömére

49 perce

Nagyvarsány újabb nagy lépést tesz a családokért és a gyermekekért!

A munkákat elkezdték, minden az uniós szabvány szerint épül meg.

– Kiss Zoltán polgármester úr örömmel mutatta be, hogy a Versenyképes Járások program támogatásával két vadonatúj játszótér épül a faluban: a Szabadidő parkban és a Szabadság tanyán. A kivitelezést a Madocsa Udvari Játék Kft. szakemberei végzik, akik EU-szabvány minősítésű játszótéri eszközöket biztosítanak, hogy a kicsik biztonságos, modern és élménydús környezetben tudjanak játszani. Hamarosan birtokba vehetik a nagyvarsányiak az új közösségi tereket. Még egy lépés, hogy Nagyvarsány még élhetőbb és családbarátabb település legyen – jegyzete meg közösségi oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő. 

Új játszótér épül Nagyvarsányban

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Mint arról beszámoltunk, a szomszédos Kisvarsányban vasútfejlesztés indult, erről itt írtunk: 

 

