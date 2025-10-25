október 25., szombat

Mai évfordulók
3 órája

Jótékonysági városbált, majd közmeghallgatást tart a fehértói önkormányzat

Címkék#Újfehértó#Gönczi Family#fehértói önkormányzat

Édességvadászat, tökfaragás, zenés, táncos mulatságok, majd lakossági fórum. Nem vitás, pezseg az élet Újfehértón!

Palicz István
November 15-én, szombat este Nótár Mary lesz a III. Jótékonysági városbál sztárvendége

Forrás: az előadó FB oldala

Halloween-i, kreatív foglalkozásokkal és „rémisztően finom” süteményekkel várja vendégeit október 26-án, vasárnap a Mini Kézműves Cukrászda Újfehértón. 13 órától 16 óráig tökfaragás és -festés lesz a program, ám ezt megszakítja egy izgalmas édességvadászat 14 órától. 
November 15-én, szombat este jótékonysági városbált rendez az önkormányzat a Szegedi Károly Sport- és Szabadidőközpontban. A 19 órától kezdődő megnyitót, köszöntőket zenés, táncos műsorok követik, a jó hangulatról Nótár Mary és a Gönczi Family gondoskodik. 
Egy héttel később, 22-én szintén adakozásra buzdítják és parkettre csábítják a kikapcsolódni vágyókat Újfehértón: 19 órától a Napsugár tagóvoda nevelőtestülete és szülői közössége tart jótékonysági bált a P-Dussmann Kft. ebédlőjében. Táncra perdül az AA Duó (Hegedűs Alina és Hegedős André), a talpalávalót ezúttal is a Gönczi Family szolgáltatja.

Újfehértón játszanak
Két jótékonysági bálon is kitesz majd magáért a Gönczi Family Újfehértón
Forrás: dr. Hosszú József FB oldala

Újfehértó közmeghallgatás: várják a javaslatokat, észrevételeket

November 26-án, szerdán 17 órától közmeghallgatást tart a fehértói önkormányzat képviselő-testülete a Zajti Ferenc Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény színháztermében. A Fő tér 3. szám alatt található intézményben szó lesz a város vagyonáról, a település működtetéséről és az önkormányzat elmúlt évi munkájáról, majd a lakossági, közérdekű bejelentéseké, javaslatoké, kérdéseké a terep.

 

„Aki mást felüdít, maga is felüdül.” E gondolat jegyében hirdeti bálját az Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde. November 29-én, szombaton 19 órától a református iskola ad otthont a rendezvénynek, amelyen fellép Nagy-Kasza Kristóf néptánccsoportja, a jó zenéről a „Vidéki mulató” formáció gondoskodik. 


 

 

