30 milliárdos beruházás, új munkahelyek! Dezodornagyhatalom épül ebben a nyírségi városban? (képekkel)

Az 1929-ben eredetileg brit-holland cégegyesítéssel alapított nagyvállalat, az Unilever a Nyírbátorban épülő 10 ezer négyzetméteres gyárcsarnokával bővíti magyarországi kapacitásait - számolt be róla a magyarepitok.hu.

10 ezer négyzetméteres gyárcsarnok megépítésével bővíti kapacitásait az Unilever Fotó: magyarepitok.hu

30 milliárd forintos fejlesztésbe kezdett az Unilever

Az Unilever nyírbátori telephelyén a működő háztartásvegyipari gyár mellett épülő új gyáregységével higiéniás termékek előállításába kezd. A 30 milliárd forintos beruházás révén évente 150 millió palack dezodort állíthatnak elő, főként exportra, elsősorban a kelet-európai piacokra, ezzel az Unilever globális hálózatában a nyírbátori egység lesz a negyedik legnagyobb kapacitású ilyen üzem.

