Készül az új gyárcsarnok

34 perce

30 milliárdos beruházás, új munkahelyek! Dezodornagyhatalom épül ebben a nyírségi városban? (képekkel)

10 ezer négyzetméteres gyárcsarnokkal bővíti magyarországi kapacitásait a cég. Az Unilever három évtizede van jelen Magyarországon.

Az 1929-ben eredetileg brit-holland cégegyesítéssel alapított nagyvállalat, az Unilever a Nyírbátorban épülő 10 ezer négyzetméteres gyárcsarnokával bővíti magyarországi kapacitásait - számolt be róla a magyarepitok.hu.

Fejleszt Nyírbátorban az Unilever
10 ezer négyzetméteres gyárcsarnok megépítésével bővíti kapacitásait az Unilever Fotó: magyarepitok.hu

30 milliárd forintos fejlesztésbe kezdett az Unilever

Az Unilever nyírbátori telephelyén a működő háztartásvegyipari gyár mellett épülő új gyáregységével higiéniás termékek előállításába kezd. A 30 milliárd forintos beruházás révén évente 150 millió palack dezodort állíthatnak elő, főként exportra, elsősorban a kelet-európai piacokra, ezzel az Unilever globális hálózatában a nyírbátori egység lesz a negyedik legnagyobb kapacitású ilyen üzem.

A magyarepitok.hu cikke szerint a tízezer négyzetméteres gyár kivitelezése a földmunkával és cölöpözéssel indult, majd az alapozási és földelési feladatok után következett az előregyártott és monolit szerkezetek kialakítása. 

A szerkezetépítés során a leghosszabb beépített elem 24,285 méter hosszú, míg a legmagasabb pillér 19,245 méter. 

A másodlagos acélszerkezetek (merevítések) beépítését a teherhordó trapézlemez elhelyezése követte, jelenleg pedig a szendvicspanel-burkolat szerelését végzik a szakemberek a gyártó- és alapanyaggyártó csarnokon.

Az új épületkomplexum több részből áll majd: gyártócsarnok, alapanyag keverő üzem, irodák, valamint alapanyag- és késztermék-raktár kap helyet benne. Az előregyártott vázszerkezet monolit falszakaszokkal egészül ki, ami ötvözi a gyors szerelhetőséget a tartóssággal.

Az építkezés a már működő gyár mellett, homokos talajon megy, ezért a por elleni védekezés folyamatos feladat: a terület locsolásával mérséklik a porképződést, különösen szeles időben. A kivitelezési területet teljesen elkerítették a háztartás-vegyi termékeket előállító részlegtől és külön bejáratot alakítottak ki az építési forgalom számára.

Unilever fejlesztés

Fotók: magyarepitok.hu

Jövőre indul a tesztüzemmód

A megrendelő tevékenységéből adódóan az épületre a szokásosnál szigorúbb tűzvédelmi előírások és munkavédelmi szabályok vonatkoznak. 

Bár a projekt ezen szakaszában gépészeti kivitelezés nem történik, a későbbi ütemekben az aeroszolgyártás speciális igényeihez igazodó rendszereket telepítenek majd.

 2026 nyarán szeretnék tesztüzemmódban elindítani az új gyáregységet. A nyírbátori gyárbővítésnél a Strabag által kivitelezett szerkezetépítés, stabil alapot teremt a további munkafázisokhoz. Az épület átadását követően az Unilever új gyártóegysége nemcsak a vállalat termelési kapacitását növeli, új munkahelyeket teremt, hanem a régió ipari súlyát is erősíti.

