Emlékezés és elismerés: Szabolcsban is tisztelegtek 1956 hősei előtt (fotókkal)

Ünnepi állománygyűlés Szabolcsban: idén is tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománya. A tárca október 21-én délelőtt, valamint a katasztrófavédelem délután megtartott megemlékezésén elismeréseket is átadtak a legkiválóbbaknak.

Ünnepi állománygyűlés Szabolcsban: 1956 hősei előtt tisztelegtek

Forrás: Fotók: Szőke Péter (BM OKF)

Ünnepi állománygyűlés Szabolcsban – elismerések október 23. alkalmából

A főigazgatóság központi ünnepségén a Himnuszt követően Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. „Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetünk történelmének egyik kiemelkedő eseménye, sokak szerint csodája volt.” Mint fogalmazott, ’56 hősei, Nagy Imre, a pesti srácok, a vidéki értelmiségiek, a munkás- és parasztemberek nem az országért, hanem sokkal többért, a hazáért, az otthonokért, egy jobb életért, a szabadságért és a függetlenségért, valójában értünk és gyermekeinkért, a mi jobb jövőnkért küzdöttek, adták életüket. „Ezért is kötelességünk, hogy így két emberöltő távlatából se felejtsük el az 56-os eseményeket, és nekünk, a szabad Magyarország polgárainak nagy gonddal és tiszta lélekkel kell őrködnünk nemzeti létünk méltósága és biztonsága fölött” – emelte ki. A tábornok hangsúlyozta: október huszonharmadika magába sűríti mindazt, amit a magyarság kívánt, amire vágyott, és amit magának követelt. Úgy fogalmazott, ez a nap az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet.