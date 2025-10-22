október 22., szerda

Katasztrófavédelem

35 perce

Emlékezés és elismerés: Szabolcsban is tisztelegtek 1956 hősei előtt (fotókkal)

Címkék#katasztrófavédelem#elismerés#1956-os forradalom#tűzoltóság

Megemlékezést tartottak kedden. Ünnepi állománygyűlés Szabolcsban: 1956 hősei előtt tisztelegtek.

Szon.hu

Ünnepi állománygyűlés Szabolcsban: idén is tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománya. A tárca október 21-én délelőtt, valamint a katasztrófavédelem délután megtartott megemlékezésén elismeréseket is átadtak a legkiválóbbaknak.

Ünnepi állománygyűlés Szabolcsban: 1956 hősei előtt tisztelegtek
Ünnepi állománygyűlés Szabolcsban: 1956 hősei előtt tisztelegtek
Forrás: Fotók: Szőke Péter (BM OKF)

Ünnepi állománygyűlés Szabolcsban – elismerések október 23. alkalmából

A főigazgatóság központi ünnepségén a Himnuszt követően Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. „Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetünk történelmének egyik kiemelkedő eseménye, sokak szerint csodája volt.” Mint fogalmazott, ’56 hősei, Nagy Imre, a pesti srácok, a vidéki értelmiségiek, a munkás- és parasztemberek nem az országért, hanem sokkal többért, a hazáért, az otthonokért, egy jobb életért, a szabadságért és a függetlenségért, valójában értünk és gyermekeinkért, a mi jobb jövőnkért küzdöttek, adták életüket. „Ezért is kötelességünk, hogy így két emberöltő távlatából se felejtsük el az 56-os eseményeket, és nekünk, a szabad Magyarország polgárainak nagy gonddal és tiszta lélekkel kell őrködnünk nemzeti létünk méltósága és biztonsága fölött” – emelte ki. A tábornok hangsúlyozta: október huszonharmadika magába sűríti mindazt, amit a magyarság kívánt, amire vágyott, és amit magának követelt. Úgy fogalmazott, ez a nap az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet.

1956-os megemlékezés a katasztrófavédelemnél

Fotók: Szőke Péter (BM OKF)

A beszédet a Katasztrófavédelem Központi Zenekara kvintettjének ünnepi műsora követte, majd dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, főigazgató elismeréseket adott át az állomány legkiválóbb tagjainak. 

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért október 23-i hatállyal soron kívül előléptette tűzoltó őrnaggyá Buda Zsolt tűzoltó századost, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztjét.

Munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Tóth János tűzoltó századost, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokát.

Az ünnepséget a Szózat hangjai zárták. írja a katasztrófavédelem

