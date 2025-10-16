23 perce
Nem volt itt esküvő, csak dráma és tragédia… szívszorító titkot osztott meg a nyíregyházi fotós – galéria
Nyíregyházi fotóriporter tudta meg egy meghiúsult esküvő titkát. Az urbex fotóst megdöbbentette a látvány, ami a helyszínen fogadta.
Vaskó Tamástól már megszokhattuk, hogy különleges, elhagyatott vagy éppen hátborzongató településeken jár. A nyíregyházi urbex fotós egy elmaradt esküvő drámai helyszínén is megörökítette a kegyetlen valóságot.
Urbex az esküvőn
Hátborzongató paranormális jelenségekkel találkozott Vaskó Tamás egy elhagyatott kisvárosban. A nyíregyházi urbex fotóst magával ragadta a hely rémisztő szelleme. Ahogy beszámoltunk róla, nemcsak hazánkban, hanem külföldön is megtalálja az ijesztő történeteket a nemzetközi díjas fotóriporter. Legutóbb az olasz Apice Vecchio nevű településen fogadták paranormális jelenségek, vérfagyasztó történetek, megoldatlan bűntények.
Apice Vecchio városát 1962-ben és 1980-ban is súlyos földrengések tették lakhatatlanná. Campania régió elhagyatott szellemvárosa azonban nem csak a földmozgások és a múlt sebei miatt vált ki különleges érzelmeket, hanem a helyhez kötődő, természetfeletti legendák miatt is. A város hangulata, romos épületei, és egy megoldatlan bűntény alapozták meg a hely paranormális hírnevét.
Vaskó Tamás elmesélte, hogy sétálva a házak között, úgy tűnt, mintha a múlt ott maradt volna: a boltok berendezési tárgyai, régi bútorok, szaküzletek eszközei, a lakások berendezései, üvegek, bontatlan befőttek, játékok – mintha egyik napról a másikra hagyták volna el a várost a lakói.
Ugyanakkor a vegetáció lassan visszahódította az utcákat és épületeket. Ez a hely egyszerre kísérteties és lenyűgöző, a múlt sötét titkai és az éjszaka rejtélyei között volt egy koporsókészítő műhely is, ami tele volt apró fehér gyermekkoporsóval, és egy máig megoldatlan gyilkosság helyszínét is meglátogatták.
Vaskó Tamás egy lidérces olaszországi szellemvárosban jártFotók: Vaskó Tamás
A településre szorult lelkek, lidércek az ottani légkör részévé váltak, ahogyan azé a vőlegényé és menyasszonyé is, akiknek meghiusúlt az esküvője.
A földrengések, a tragédiák és az emberi sorsok összeolvadtak Apice Vecchio térségében, így egyfajta „negatív energia” alakult ki, amely a hely misztikus légkörét erősíti. Ezt az energiát éreztük mi is, nyugtalanság, szorongás lett úrrá rajtunk, amikor beléptünk a város romjai közé, illetve akkor is, amikor egy meghiúsult esküvő nyomait láttuk meg egy lepusztult szobában
– mondta a fotóriporter, és megjegyezte: a fotókat visszanézegetve most is elfogja egyfajta rossz érzés és félelem, olyan, mintha az érzelmek és álmok megfagyva maradtak volna a helyiségekben, tárgyakban, a felakasztott menyasszonyi ruhában.
- A „meghiúsult esküvő" története és az ottfelejtett ruha is a város sorsának tragikus stigmája.
Vaskó Tamás azt is elmesélte, hogy a lidérces menyasszonyi ruhát a filmrendező Gabriele Bellini és stábja, egy ott készült rövidfilm forgatása során fedezte fel az egyik omladozó épületben. Az esküvő a váratlanul jött földrengés miatt nem jött létre, amely számos áldozatot követelt, a kevés túlélőt pedig arra kényszerítette, hogy elhagyják a települést. Az omladozó ház falán azóta is ott lógó ruha a remény és a veszteség látványos szimbólumává vált.
A szellemvárosban készült kisfilmbe beleszőtték a menyasszony szerencsétlenségét is. A falucskában talált régi esküvői ruha, a lehangoló környezet és a látvány mintha egy túlvilági eseményt mesélne el. A sztori körülbelül negyven évvel később játszódik az elhagyatott településen, ahol továbbra is él egy idős, titokzatos nő, aki úgy tesz, mintha mi sem történt volna. Drámai története egy finom utazás során tárul fel a város sikátorain és terein keresztül, egészen a saját identitásának felfedezéséig.
