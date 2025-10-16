Nem volt itt esküvő, csak dráma és tragédia… szívszorító titkot osztott meg a nyíregyházi fotós – galéria

A remény megtépázott szimbóluma

Fotó: Vaskó Tamás

A „meghiúsult esküvő" története és az ottfelejtett ruha is a város sorsának tragikus stigmája.

Vaskó Tamás azt is elmesélte, hogy a lidérces menyasszonyi ruhát a filmrendező Gabriele Bellini és stábja, egy ott készült rövidfilm forgatása során fedezte fel az egyik omladozó épületben. Az esküvő a váratlanul jött földrengés miatt nem jött létre, amely számos áldozatot követelt, a kevés túlélőt pedig arra kényszerítette, hogy elhagyják a települést. Az omladozó ház falán azóta is ott lógó ruha a remény és a veszteség látványos szimbólumává vált.

A szellemvárosban készült kisfilmbe beleszőtték a menyasszony szerencsétlenségét is. A falucskában talált régi esküvői ruha, a lehangoló környezet és a látvány mintha egy túlvilági eseményt mesélne el. A sztori körülbelül negyven évvel később játszódik az elhagyatott településen, ahol továbbra is él egy idős, titokzatos nő, aki úgy tesz, mintha mi sem történt volna. Drámai története egy finom utazás során tárul fel a város sikátorain és terein keresztül, egészen a saját identitásának felfedezéséig.