október 24., péntek

Salamon névnap

13°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Égi jelenség

1 órája

Ezer éve nem látott égi csodát fotóztak le Nyíregyházán! Ilyet csak egyszer láthatunk az életünkben!

Címkék#Nyíregyháza#Lemmon#üstökös

Különleges, megismételhetetlen esemény várt az égbolt szerelmeseire. A Lemmon üstökös október végén tűnt fel az északi égbolton, és a vártnál jóval fényesebb volt.

Szon.hu

Október 21-én haladt el legközelebb a Földhöz; 0,60 csillagászati egységre (azaz körülbelül 90 millió kilométerre) az ég egyik leglátványosabb, nemrég felfedezett üstököse. A Lemmon-üstökös néven ismert égi vándorról különlege fotókat is készítettek Nyíregyházán.

Lemmon üstökös Nyíregyházán
Lemmon üstökös Nyíregyháza felett
Fotó: Berencsi Photo

Lemmon üstökös Nyíregyházán

A C/2025 A6 üstökös október végén, november elején éri el legnagyobb látszó fényességét, és már szabad szemmel is éppen megpillantható derült időben, fényszennyezéstől mentes esti égen. 

Lemmon üstökös Nyíregyháza felett
Lemmon üstökös Nyíregyháza felett
Fotó: Berencsi Photo

November 8-án éri el a Naphoz legközelebbi pontját, mindössze 0,53 CSE távolságra jár majd központi csillagunktól  a C/2025 A6-t, azaz a Lemmon-üstökös – olvasható a csillagaszat.hu szakportál cikkében. Már eddig is sok amatőr csillagászati megfigyelés és bemutatás történt az idei – ha nem is szuper nagy látványú, de szabadszemmel is látható, érdekes plazmacsóvát mutató és szép zöldes színű gázkómával rendelkező üstökösről. Október 20-án Nyíregyházán is gyönyörű fotókat készítettek róla a Berencsi Photo. Ezt írták a fotók mellé: 

A C/2025 A6 Lemmon üstökös a napokban halad el mellettünk, így ma este megpróbáltam lefotózni. Elég halvány volt, szóval ennyit tudtam kihozni belőle. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu