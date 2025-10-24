Ezer éve nem látott égi csodát fotóztak le Nyíregyházán! Ilyet csak egyszer láthatunk az életünkben!

Október 21-én haladt el legközelebb a Földhöz; 0,60 csillagászati egységre (azaz körülbelül 90 millió kilométerre) az ég egyik leglátványosabb, nemrég felfedezett üstököse. A Lemmon-üstökös néven ismert égi vándorról különlege fotókat is készítettek Nyíregyházán.

Lemmon üstökös Nyíregyháza felett

Fotó: Berencsi Photo

Lemmon üstökös Nyíregyházán

A C/2025 A6 üstökös október végén, november elején éri el legnagyobb látszó fényességét, és már szabad szemmel is éppen megpillantható derült időben, fényszennyezéstől mentes esti égen.

Lemmon üstökös Nyíregyháza felett

Fotó: Berencsi Photo

November 8-án éri el a Naphoz legközelebbi pontját, mindössze 0,53 CSE távolságra jár majd központi csillagunktól a C/2025 A6-t, azaz a Lemmon-üstökös – olvasható a csillagaszat.hu szakportál cikkében. Már eddig is sok amatőr csillagászati megfigyelés és bemutatás történt az idei – ha nem is szuper nagy látványú, de szabadszemmel is látható, érdekes plazmacsóvát mutató és szép zöldes színű gázkómával rendelkező üstökösről. Október 20-án Nyíregyházán is gyönyörű fotókat készítettek róla a Berencsi Photo. Ezt írták a fotók mellé:

A C/2025 A6 Lemmon üstökös a napokban halad el mellettünk, így ma este megpróbáltam lefotózni. Elég halvány volt, szóval ennyit tudtam kihozni belőle.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!