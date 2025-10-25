Folyamatosan újulnak meg az utak a városban

Több utca, illetve járda is megújul a közeljövőben Kisvárdán – erről számolt be weboldalán a város önkormányzata. Mint írták, az útfelújítás már elkezdődött, és az időjárás függvényében folyamatosan dolgoznak a szakemberek az utak és járdák rendbe tételén, építésén. Jelenleg a Várday közben, a Petőfi utcán, az Alma utcán, illetve a Kákástó utcán dolgoznak az útépítők. Az érintett szakaszokon élők, illetve az arra közlekedők időszakos forgalomkorlátozásra számíthatnak – hívta fel a figyelmet az önkormányzat. Arra kérik a közlekedőket, hogy a zavartalan munkavégzés, illetve a balesetek elkerülése érdekében a felújítás ideje alatt az érintett szakaszokon ne parkoljanak, illetve fokozott figyelemmel, a kihelyezett KRESZ-táblákat figyelembe véve közlekedjenek.