október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

11°
+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útépítés

1 órája

Folyamatosan újulnak meg az utak a városban

Címkék#Kisvárda#útépítés#járdafelújítás#forgalomkorlátozás

A felújítással érintett szakaszokon átmeneti forgalomkorlátozások is várhatók.

Szon.hu
Folyamatosan újulnak meg az utak a városban

Jelenleg is több utcán dolgoznak a szakemberek Kisvárdán

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Több utca, illetve járda is megújul a közeljövőben Kisvárdán – erről számolt be weboldalán a város önkormányzata. Mint írták, az útfelújítás már elkezdődött, és az időjárás függvényében folyamatosan dolgoznak a szakemberek az utak és járdák rendbe tételén, építésén. Jelenleg a Várday közben, a Petőfi utcán, az Alma utcán, illetve a Kákástó utcán dolgoznak az útépítők. Az érintett szakaszokon élők, illetve az arra közlekedők időszakos forgalomkorlátozásra számíthatnak – hívta fel a figyelmet az önkormányzat. Arra kérik a közlekedőket, hogy a zavartalan munkavégzés, illetve a balesetek elkerülése érdekében a felújítás ideje alatt az érintett szakaszokon ne parkoljanak, illetve fokozott figyelemmel, a kihelyezett KRESZ-táblákat figyelembe véve közlekedjenek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu