Útfelújítással kezdődik a hét a településen, forgalomkorlátozás is lesz

Az első ütemben a csapadékvíz-elvezetőt és a padkát is rendbe teszik a szakemberek.

Saját forrásból újítja fel a Körösi Csoma Sándor utcát az önkormányzat

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Amennyiben az időjárás is kegyes arcát mutatja, megkezdődik a Körösi Csoma Sándor utca felújítása Nyírbogdányban – tudatta a település hivatalos közösségi oldalán Lisovszki Tamás polgármester. Mint írta, a tervek szerint október 27-én, hétfőn kezdődő munkálatok első ütemében a Fő utca kereszteződésétől közel 300 méteren a csapadékvíz-elvezető rendszer, az útpadka újul meg és új aszfaltborítást kap az úttest. A beruházásra 38 millió forintot fordít az önkormányzat. A polgármester arra is kitért, hogy az útfelújítás ideje alatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra, útlezárásra is számítani kell. A kellemetlenségek minimalizálása érdekében a kivitelező folyamatosan egyeztet a lakosokkal és az önkormányzattal.

 

 

