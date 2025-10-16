18 perce
Folytatódik az őszi felújítási program, itt lesz nehézkesebb a közlekedés Nyíregyházán
Komoly összeget fordítanak fejlesztésre a városban. Az 500 millió forintos program részét képezi egy jelentős útfelújítás Nyíregyházán.
Mint azt mi is megírtuk korábban, dr. Kovács Ferenc polgármester egy közel 500 millió forintos őszi önkormányzati fejlesztési csomagot jelentett be, ennek része egy komoly útfelújítási program is: kedden megkezdődött a Kezdő utca Orosi út és Csermely köz közötti szakaszának felújítása.
Útfelújítás: kérik a türelmet
A munkálatok ideje alatt az érintett útszakaszon csak korlátozottan lehet közlekedni. A lezárás ideje alatt kérik az ott élők és az arra közlekedők türelmét és megértését.
Bontják a kerékpárutat Nyíregyháza ezen szakaszán, egy darabig ne kerekezz arra!
Mint írtuk, Nyíregyházán 29 helyszínen, félmilliárd forintból újulnak meg utak, járdák. Az önkormányzat saját erőből teremtette elő a szükséges forrásokat, és a cél, hogy jobban és biztonságosabban közlekedhetővé váljon a megyeszékhely.
Őszi felújítási program
Társaságunk az idén az önkormányzattal egyeztetve egy jelenős út- és járdafelújítási csomagot tud még az ősszel végrehajtani. Köszönhető mindez annak, hogy az önkormányzat stabil pénzügyi alapokon áll. December 15-e minden egyes helyszínen a befejezési határidő. Folytatjuk azt a programunkat, amit anno 2013-ban kezdtünk el az önkormányzattal közösen
– részletezte még a felújítások elkezdése előtt Dicső Péter, és hozzátette: Nyíregyházán van mire nézni, 615 kilométer utat, 355 kilométer járdát és 75 kilométer kerékpárutat kell karbantartaniuk.
Félmilliárdos útfelújítási program indult, ezeken a nyíregyházi útszakaszokon kérik a közlekedők türelmét!
A felújítási csomag azt irányozza elő, hogy december közepére még szebb és komfortosabb legyen a város. A szlogen továbbra is ugyanúgy szól, Nyíregyháza többet ad! A városházán pedig büszkék arra, hogy a kiemelkedő uniós pályázati aktivitás mellett saját erőből is képesek jelentős felújítási csomagot megvalósítani. A nyíregyháziaktól pedig azt kéri az önkormányzat, hogy a 29 helyszínen türelmesebben és lassabban közlekedjenek – olvasható a város hivatalos portálján.
