Folytatódik az őszi felújítási program, itt lesz nehézkesebb a közlekedés Nyíregyházán

Mint azt mi is megírtuk korábban, dr. Kovács Ferenc polgármester egy közel 500 millió forintos őszi önkormányzati fejlesztési csomagot jelentett be, ennek része egy komoly útfelújítási program is: kedden megkezdődött a Kezdő utca Orosi út és Csermely köz közötti szakaszának felújítása.

Útfelújítás a Kezdő utcán Fotó: önkormányzat

Útfelújítás: kérik a türelmet

A munkálatok ideje alatt az érintett útszakaszon csak korlátozottan lehet közlekedni. A lezárás ideje alatt kérik az ott élők és az arra közlekedők türelmét és megértését.