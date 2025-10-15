október 15., szerda

Teréz névnap

Munkálatok

1 órája

Marva jó: útfelújítás Nyíregyházán (fotókkal)

Címkék#útfelújítás#Nyíregyháza#aszfalt#Etel köz#munkálatok

Megkezdődtek a munkálatok az Etel közben, a forgalom ideiglenes rend szerint halad. Útfelújítás Nyíregyházán: a tervek szerint a következő héten már az új aszfaltszőnyeg várja z arra közlekedőket.

Szon.hu

Útfelújítás Nyíregyházán: marnak, majd aszfaltoznak Nyíregyházán, az egyirányú Etel közben.

Útfelújítás Nyíregyházán: új aszfaltot kap az Etel köz
Útfelújítás Nyíregyházán: új aszfaltot kap az Etel köz
Fotók: Bordás Béla

 

Útfelújítás Nyíregyházán: új aszfaltszőnyeget kap az Etel köz

Előreláthatólag a jövő héten már új aszfaltszőnyegen gurulhatnak a járművek, kérik addig is a közlekedők megértését és türelmét. tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

A munkálatok során a szakemberek a régi, kátyús burkolatot teljesen eltávolítják, majd az alapréteget is megerősítik, hogy hosszú távon tartós maradjon az út. 

A városvezetés arra kéri a lakókat és az átmenő forgalmat, hogy az érintett szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat. A munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be, a kihelyezett táblák és jelzések mindenkit segítenek majd az eligazodásban.

Új aszfaltszőnyeget kap az Etel köz

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

Ajánljuk még:

 

