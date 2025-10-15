Marva jó: útfelújítás Nyíregyházán (fotókkal)

Útfelújítás Nyíregyházán: marnak, majd aszfaltoznak Nyíregyházán, az egyirányú Etel közben.

Útfelújítás Nyíregyházán: új aszfaltot kap az Etel köz

Fotók: Bordás Béla

Előreláthatólag a jövő héten már új aszfaltszőnyegen gurulhatnak a járművek, kérik addig is a közlekedők megértését és türelmét. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

A munkálatok során a szakemberek a régi, kátyús burkolatot teljesen eltávolítják, majd az alapréteget is megerősítik, hogy hosszú távon tartós maradjon az út.

A városvezetés arra kéri a lakókat és az átmenő forgalmat, hogy az érintett szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat. A munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be, a kihelyezett táblák és jelzések mindenkit segítenek majd az eligazodásban.