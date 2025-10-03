október 3., péntek

Gőzerővel dolgoznak

Önerőből félmilliárd forintot fordít Nyíregyháza járda- és útfelújításra

A stabil költségvetés és takarékos gazdálkodás tette lehetővé a félmilliárd forintos projekt elindítását. Az őszi útfelújítási programban Nyíregyházán 29 helyszínen dolgoznak a NyírVV munkatársai.

Önerőből félmilliárd forintot fordít Nyíregyháza járda- és útfelújításra

A munka már elkezdődött, félmilliárd forintból hajtják végre Nyíregyházán az őszi útfelújítási programot

Nyíregyházán 29 helyszínen, félmilliárd forintból újulnak meg utak, járdák. Az önkormányzat saját erőből teremtette elő a szükséges forrásokat, és a cél, hogy jobban és biztonságosabban közlekedhetővé váljon a megyeszékhely. ezen a héten szerdán két helyszínen, az Árok és az Alma utcán kezdték meg a járdát rendbe tenni az útfelújítási program részeként.

Néhány napja a legnagyobb közösségi portálon jelentette be Nyíregyháza polgármestere, hogy 500 millió forintos felújítási program kezdődik a szabolcsi megyeszékhelyen. Dr. Kovács Ferenc arról számolt be, hogy döntően járdák, parkolók, utak és kerékpárutak rekonstrukciója startol el, és mindenhol a biztonságot és az akadálymentes közlekedést helyezik fókuszba – írja a nyiregyhaza.hu.

A nyíregyházi őszi útfelújítási program december közepére fejeződik be

Van olyan helyszín, ahol ez egy fontos 35 méter, máshol több mint 400 méter közlekedési útvonal újul meg. Mindez önerőből – ezt már a NyírVV Nonprofit Kft. közterület-kezelési igazgatója hangsúlyozta.

– Társaságunk az idén az önkormányzattal egyeztetve egy több mint bruttó 500 millió forintos út- és járdafelújítási csomagot tud még az ősszel végrehajtani. Köszönhető mindez annak, hogy az önkormányzat stabil pénzügyi alapokon áll. Az Árok utca és az Északi körút sarka, az egyik helyszín a 29-ből, szeptember végén, október elején elkezdődtek a munkálatok. December 15-e minden egyes helyszínen a befejezési határidő. Folytatjuk azt a programunkat, amit anno 2013-ban kezdtünk el az önkormányzattal közösen. Nyíregyháza közigazgatásilag nagy területen helyezkedik el – részletezte Dicső Péter, és hozzátette: Nyíregyházán van mire nézni, 615 kilométer utat, 355 kilométer járdát és 75 kilométer kerékpárutat kell karbantartaniuk. 

A felújítási csomag azt irányozza elő, hogy december közepére még szebb és komfortosabb legyen a város. A szlogen továbbra is ugyanúgy szól, Nyíregyháza többet ad! A városházán pedig büszkék arra, hogy a kiemelkedő uniós pályázati aktivitás mellett saját erőből is képesek jelentős felújítási csomagot megvalósítani. Szerdán az Árok utcai mellett az Alma utcai járdafelújítás is megkezdődött. A munkálatok három szakaszt érintenek: a Nárcisz utca és Kökény utca közötti részt, a Kökény utca és Pipacs utca közötti szakaszt, valamint a Molnár utca és Takács utca közötti területet. A nyíregyháziaktól pedig azt kéri az önkormányzat, hogy a 29 helyszínen türelmesebben és lassabban közlekedjenek – olvasható a város hivatalos portálján.

 

