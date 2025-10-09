Veszélyzóna lettünk? - „A Nyíregyen közlekedők 98 százalékát felvinném Pestre, hogy tanuljanak valamit”

„Sziasztok! A mai nap folyamán, nem sokkal fél négy előtt, a belvárosban száguldoztál egy Renault Thaliával, te ‘kedves, ügyes’ fiatalember… Több embert veszélyeztettél, minden közlekedési szabályt figyelmen kívül hagytál - írta egy nő, aki épp hogy elkerült egy ütközést.

Ütközés is lehetett volna belőle

- „Nem elég, hogy majdnem vétlenek ütköztek össze miattad, de akinek nekimentél volna, rám rántotta a kormányt – én pedig kénytelen voltam a padkára felhajtani, hogy elkerüljem az ütközést. Valószínűleg nem csak nekünk tetted tönkre a délutánt ezzel. Remélem, magadra ismersz, és elgondolkodsz. Ha nagyon keresnénk, biztos lenne rólad kamerafelvétel is – örülj, hogy nem történt nagyobb baj.”

Egy másik kommentelő is odaszúrt: „Nem voltam ott, nem láttam az esetet, de bútorszállítóként járva az országot, a Nyíregyen közlekedők 98%-át felvinném egy napra Pestre, hogy tanuljanak már valamit. Tragédia, ami itt van! Nem is értem, a nagy részük hogyan kapott jogosítványt… Siralmas itt vezetni!”

Másoknak is akad horror-sztorijuk a szabolcsi utakról

„Néhány napja egy hasonló Darwin-díj jelölt végigelőzött négy autót – plusz az enyémet – Sóstóhegyen, miközben a kisfiamat vittem oviba” – írta egy nő. „Épp jött szembe egy autó a kanyarban, amikor mellettem haladva még engem is előzni próbált (gondolta, én is beleférek ötödiknek). Nem sokon múlt, hogy frontálisan ütközzön. Pedig mögöttem bőven lett volna hely, be tudott volna sorolni, de neki muszáj volt zsinórban öt autót megelőzni egy rövid, két kanyar közti szakaszon. Remélem, boldog volt, hogy egy perccel hamarabb odaért valahová.”

Ugyanott egy nő mobiltelefonnal a fülén előzött: „Autóra van pénz, de egy headsetre már nincs.”

A hölgynek a Mogyoró utca melletti vasúti kereszteződésről is volt egy sztorija: „Sokan simán ráállnak a sínekre, ahelyett, hogy megvárnák, míg az előttük lévők kikanyarodnak a Kemecsei útra. Ott állnak a síneken, és csak néznek. Ezek is túl sok Tom és Jerryt néztek gyerekkorukban…”