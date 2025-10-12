Útlezárás: korszerűbb és biztonságosabb lesz a vasúti átjáró

Forgalomkorlátozásra kell készülniük a közlekedőnek október 14-étől Tiszabezdéd külterületén – tudatta hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. A Hársfa utca külterületi szakaszán található vasúti átjáróban karbantartási munkákat végeznek majd a MÁV szakemberei. A munkálatok zavartalansága érdekében október 14-én 7 órától 15 óráig fél pályán lezárják az említett útszakaszt. A jelzett időintervallumban 1,5 órán keresztül egy teljes pályás útlezárás is lesz. Ugyanakkor itt még nem ért véget a változások sora: október 15-e és november 14-e között aszfaltozás miatt szintén félpályás útzárakra kell számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szakemberek naponta 7 és 17 óra között dolgoznak majd.