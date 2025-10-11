Forgalmirend-változás
Útlezárás: forgalomkorlátozással indul a jövő hét a városban
Az önkormányzat karbantartási munkákat végez, ezért zárnak le egy útszakaszt.
A karbantartási munkálatok miatt zárják le az útszakaszt
Fotó: Illusztráció: Magyar Közút
Útlezárás lesz hétfőn Nyírbátorban – erről számolt be hivatalos közösségi oldalán az önkormányzat. Mint írták, az önkormányzat az Alkotmány utcán végez majd útkarbantartási munkálatokat október 13-án. A karbantartás miatt a szakemberek lezárják a Császári útról a Vörösmarty és Alkotmány utcák felé vezető szakaszt. Arra kérik a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint közlekedjenek.
