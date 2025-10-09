Ma kísérték utolsó útjára Pusztai Sándort – egykori fotóriporterünk képeiből válogattunk (fotók)

Csütörtökön kísérték utolsó útjára Pusztai Sándort, lapunk korábbi fotóriporterét. A temetésen családtagjai, kollégái és barátai búcsúztak tőle. Pusztai Sándor hosszú éveken át meghatározó alakja volt szerkesztőségünknek és a helyi sajtónak. Képeivel generációkat szólított meg, örökre nyomot hagyott városunk és portálunk életében.

Pusztai Sándor (1958 –2025)

Pusztai Sándor 2001. szeptembertől a nyíregyházi Városi Televíziótól a Kelet-Magyarország megyei napilaphoz szerződött.

A 2001-ben indult www.szon.hu hírportál riportereként számos baleset, tűz tudósítója volt, majd 2010-től a sportfotók terén is kimagasló munkát végzett. A Kelet- Magyarország napilap által alapított Sipkay-díjat is megkapta.

2024-ben vonult nyugdíjba, a fényképezőgépet több évtizedes munka után tette le. Élete utolsó napjaiban a nyíregyházi kórházban ápolták, ahol 2025. szeptember 28-án hunyt el.

Ebben a cikkünkben búcsúztak tőle a kollégák: