Ma kísérték utolsó útjára Pusztai Sándort – egykori fotóriporterünk képeiből válogattunk (fotók)
Elhunyt Pusztai Sándor, a Kelet-Magyarország és a szon.hu egykori fotóriportere. Képeivel és emberi történeteivel évtizedeken át formálta a helyi sajtót, emlékét tisztelettel őrizzük.
Csütörtökön kísérték utolsó útjára Pusztai Sándort, lapunk korábbi fotóriporterét. A temetésen családtagjai, kollégái és barátai búcsúztak tőle. Pusztai Sándor hosszú éveken át meghatározó alakja volt szerkesztőségünknek és a helyi sajtónak. Képeivel generációkat szólított meg, örökre nyomot hagyott városunk és portálunk életében.
Pusztai Sándor 2001. szeptembertől a nyíregyházi Városi Televíziótól a Kelet-Magyarország megyei napilaphoz szerződött.
A 2001-ben indult www.szon.hu hírportál riportereként számos baleset, tűz tudósítója volt, majd 2010-től a sportfotók terén is kimagasló munkát végzett. A Kelet- Magyarország napilap által alapított Sipkay-díjat is megkapta.
2024-ben vonult nyugdíjba, a fényképezőgépet több évtizedes munka után tette le. Élete utolsó napjaiban a nyíregyházi kórházban ápolták, ahol 2025. szeptember 28-án hunyt el.
Pusztai Sándor emlékét megőrizzük, munkáinak egy szeletét olvasóinkkal is megosztjuk, nézze meg a fotógalériát!
Pusztai Sándor legjobb fotóiFotók: Pusztai Sándor