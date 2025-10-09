1 órája
Meglepetés a benzinkutakon – erre most kevesen számítottak!
Az autósok továbbra is kiemelt figyelemmel kísérik az üzemanyagárak alakulását, hiszen a legkisebb változás is érezhetően befolyásolhatja a pénztárcájukat.
Olvasóinknak rendszerint megírjuk mennyiért tankolhatnak a kutakon. Csütörtökön nem várható változás a hazai üzemanyagárakban, így az autósok a jelenlegi árakkal találkozhatnak a töltőállomásokon.
A nagykereskedelmi árak stabilitása azt jelenti, hogy a 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan marad. Ennek megfelelően a literenkénti átlagár csütörtökön is várhatóan 581 forint lesz a 95-ös benzin, illetve 585 forint a gázolaj esetében, olvasható a holtankoljak.hu oldalon.
95-ös benzin: 581 Ft/liter
Gázolaj: 585 Ft/liter
