Meglepetés a benzinkutakon – erre most kevesen számítottak!

Címkék#árak#benzinkút#stabilitás

Az autósok továbbra is kiemelt figyelemmel kísérik az üzemanyagárak alakulását, hiszen a legkisebb változás is érezhetően befolyásolhatja a pénztárcájukat.

Szon.hu

Olvasóinknak rendszerint megírjuk mennyiért tankolhatnak a kutakon. Csütörtökön nem várható változás a hazai üzemanyagárakban, így az autósok a jelenlegi árakkal találkozhatnak a töltőállomásokon. 

üzemanyagár
Nem változik az üzemanyagár csütörtökön
  Fotó: MW-Archív 

A nagykereskedelmi árak stabilitása azt jelenti, hogy a 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan marad. Ennek megfelelően a literenkénti átlagár csütörtökön is várhatóan 581 forint lesz a 95-ös benzin, illetve 585 forint a gázolaj esetében, olvasható a holtankoljak.hu oldalon. 

95-ös benzin: 581 Ft/liter

Gázolaj: 585 Ft/liter 

