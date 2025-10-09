Meglepetés a benzinkutakon – erre most kevesen számítottak!

Olvasóinknak rendszerint megírjuk mennyiért tankolhatnak a kutakon. Csütörtökön nem várható változás a hazai üzemanyagárakban, így az autósok a jelenlegi árakkal találkozhatnak a töltőállomásokon.

Nem változik az üzemanyagár csütörtökön

Fotó: MW-Archív

A nagykereskedelmi árak stabilitása azt jelenti, hogy a 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan marad. Ennek megfelelően a literenkénti átlagár csütörtökön is várhatóan 581 forint lesz a 95-ös benzin, illetve 585 forint a gázolaj esetében, olvasható a holtankoljak.hu oldalon.

95-ös benzin: 581 Ft/liter Gázolaj: 585 Ft/liter

