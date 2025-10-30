október 30., csütörtök

2 órája

Holnaptól új árak a kutakon – az autósok nem fognak örülni!

Címkék#benzin#átlagár#gázolaj

Változás jön a benzinkutakon! Üzemanyagárak: mutatjuk, mire számíthatunk péntektől.

Szon.hu

2025. október 31-től, újabb 3 forintos emelést hajtanak végre a gázolaj nagykereskedelmi árában, így tovább folytatódik a hetek óta tartó drágulási hullám.

üzemanyagárak
Üzemanyagárak: a gázolaj drágul holnaptól
Fotó: Illusztráció: Sipeki Péter

Üzemanyagárak: újabb áremelkedés jön

A 95-ös benzin esetében nem várható változás, így annak nagykereskedelmi ára és a legtöbb töltőállomáson látható kiskereskedelmi átlagár is maradhat a megszokott szinten – írja a holtankoljak.hu. 

A 2025.10.30-i átlagárak az alábbiak szerint alakultak a hazai kutakon:

95-ös benzin: 580 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter

A holnaptól életbe lépő 3 forintos emelés után a gázolaj ára a nagykereskedelmi szinten tovább közelítheti a 600 forintos lélektani határt, de szakértők szerint ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden kúton azonnal emelkedni fog a fogyasztói ár.  A következő hetekben újabb korrekciók sem kizártak — az autósok így továbbra sem dőlhetnek hátra.

