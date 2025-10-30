1 órája
Holnaptól új árak a kutakon – az autósok nem fognak örülni!
Változás jön a benzinkutakon! Üzemanyagárak: mutatjuk, mire számíthatunk péntektől.
2025. október 31-től, újabb 3 forintos emelést hajtanak végre a gázolaj nagykereskedelmi árában, így tovább folytatódik a hetek óta tartó drágulási hullám.
Üzemanyagárak: újabb áremelkedés jön
A 95-ös benzin esetében nem várható változás, így annak nagykereskedelmi ára és a legtöbb töltőállomáson látható kiskereskedelmi átlagár is maradhat a megszokott szinten – írja a holtankoljak.hu.
A 2025.10.30-i átlagárak az alábbiak szerint alakultak a hazai kutakon:
95-ös benzin: 580 Ft/liter
Gázolaj: 589 Ft/liter
A holnaptól életbe lépő 3 forintos emelés után a gázolaj ára a nagykereskedelmi szinten tovább közelítheti a 600 forintos lélektani határt, de szakértők szerint ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden kúton azonnal emelkedni fog a fogyasztói ár. A következő hetekben újabb korrekciók sem kizártak — az autósok így továbbra sem dőlhetnek hátra.
