Üzemszünet
2 órája
Csütörtök estétől megszűnik a vízszolgáltatás a településen
A település teljes hálózatát érinti az üzemszünet.
Az éjszaka már hiába nyitják a csapokat: szünetel majd a szolgáltatás a településen
Fotó: Illusztráció: Getty Images
Karbantartás miatt szünetel a vízszolgáltatás Tiszabezdéden – tájékoztatott a szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek. Mint írták, a munkálatok miatt október 16-án, azaz ma 21 órától, egészen másnap 2 óráig a település teljes területén leáll a szolgáltatás. Az üzemszünet miatt a szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri.
