Csütörtök estétől megszűnik a vízszolgáltatás a településen

Karbantartás miatt szünetel a vízszolgáltatás Tiszabezdéden – tájékoztatott a szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek. Mint írták, a munkálatok miatt október 16-án, azaz ma 21 órától, egészen másnap 2 óráig a település teljes területén leáll a szolgáltatás. Az üzemszünet miatt a szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri.