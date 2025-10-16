október 16., csütörtök

Üzemszünet

1 órája

Csütörtök estétől megszűnik a vízszolgáltatás a településen

A település teljes hálózatát érinti az üzemszünet.

Az éjszaka már hiába nyitják a csapokat: szünetel majd a szolgáltatás a településen

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Karbantartás miatt szünetel a vízszolgáltatás Tiszabezdéden – tájékoztatott a szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek. Mint írták, a munkálatok miatt október 16-án, azaz ma 21 órától, egészen másnap 2 óráig a település teljes területén leáll a szolgáltatás. Az üzemszünet miatt a szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri.

 

