Október 23-án is lesz nyitva bolt Nyíregyházán! Már soroljuk is, hová mehet bevásárolni!
Október 23. országos munkaszüneti nap, amikor a legtöbb bolt bezár. Nem lesz ez máshogy vármegyénkben sem, mutatjuk, hogyan változik a nyíregyházi üzletek nyitvatartása.
Mivel október 23. az idén csütörtökre esik, így egy jó hosszú hétvégén pihenhetjük ki a hétköznapok fáradalmait, azonban vásárolni aznap nem nagyon lehet majd, hiszen majdnem minden bolt zárva lesz. Azonban lesznek olyan nyíregyházi üzletek, amelyek még ilyenkor is várják a vásárlókat.
Nyíregyházi üzletek nyitvatartása
Október 23-án, az országos munkaszüneti napon zárva tartanak a nagyobb multicégek:
- Tesco
- Interspar, Spar
- Lidl
- Aldi
- Penny
- Coop
- Privát
- Metro
Azonban a benzinkutakon lévő shopokban az alapvető élelmiszerek beszerezhetőek Nyíregyházán is, például a Kert utcán, vagy a Tiszavasvári úton. Az éjjel-nappali kisebb boltokban beszerezhetők az alapvető élelmiszerek a Kossuth, Debreceni, Semmelweis vagy a Korányi Frigyes utcán is. Ha valaki nem szeretne főzni, rendelni is tud, hiszen pizzériák, éttermek (Celentano, Kemencés, Csekő Kávéház és Gyorsétterem, Szindbád Bisztró) is várják a vendégeket, valamint a cukrászdák (Mokka, Gyöngyössy, Sütiszalon, Görömbei) is különleges ajánlatokkal tartanak nyitva a nemzeti ünnepen.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján október 23-án a piacok is zárva tartanak Nyíregyházán, de másnap már a megszokott rend szerint működnek.
Piacok nyitvatartása
- 2025. október 23-án (csütörtökön) a Búza téri, a Jósavárosi, az Örökös Piac, valamint a Vásártér ZÁRVA tart
- 2025. október 24-én (pénteken) a piacok a megszokott nyitvatartási rend szerint NYITVA tartanak
Ha pedig gyógyszerre lenne szüksége valakinek, a 100 éves Patika és a Korona Gyógyszertár is tart ügyeletet október 23-án.
Csütörtökön a Korzó egész épülete zárva tart, így a parkolóház is, pénteken már a megszokott lesz a nyitvatartás.
A Nyír Plaza kereskedelmi üzletei zárva lesznek, de szórakoztató és vendéglátó egységek egyedi nyitvatartással várják az érdeklődőket.
