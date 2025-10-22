október 22., szerda

Október 23-án is lesz nyitva bolt Nyíregyházán! Már soroljuk is, hová mehet bevásárolni!

Október 23. országos munkaszüneti nap, amikor a legtöbb bolt bezár. Nem lesz ez máshogy vármegyénkben sem, mutatjuk, hogyan változik a nyíregyházi üzletek nyitvatartása.

Szon.hu

Mivel október 23. az idén csütörtökre esik, így egy jó hosszú hétvégén pihenhetjük ki a hétköznapok fáradalmait, azonban vásárolni aznap nem nagyon lehet majd, hiszen majdnem minden bolt zárva lesz. Azonban lesznek olyan nyíregyházi üzletek, amelyek még ilyenkor is várják a vásárlókat. 

A nyíregyházi üzletek nyitvatartása a nemzeti ünnepen.
Fotó: MW-archív

Nyíregyházi üzletek nyitvatartása 

Október 23-án, az országos munkaszüneti napon zárva tartanak a nagyobb multicégek: 

  • Tesco
  • Interspar, Spar
  • Lidl
  • Aldi
  • Penny 
  • Coop
  • Privát
  • Metro

Azonban a benzinkutakon lévő shopokban az alapvető élelmiszerek beszerezhetőek Nyíregyházán is, például a Kert utcán, vagy a Tiszavasvári úton. Az éjjel-nappali kisebb boltokban beszerezhetők az alapvető élelmiszerek a Kossuth, Debreceni, Semmelweis vagy a Korányi Frigyes utcán is. Ha valaki nem szeretne főzni, rendelni is tud, hiszen pizzériák, éttermek (Celentano, Kemencés, Csekő Kávéház és Gyorsétterem, Szindbád Bisztró) is várják a vendégeket, valamint a cukrászdák (Mokka, Gyöngyössy, Sütiszalon, Görömbei) is különleges ajánlatokkal tartanak nyitva a nemzeti ünnepen.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján október 23-án a piacok is zárva tartanak Nyíregyházán, de másnap már a megszokott rend szerint működnek.

Piacok nyitvatartása

  • 2025. október 23-án (csütörtökön) a Búza téri, a Jósavárosi, az Örökös Piac, valamint a Vásártér ZÁRVA tart
  • 2025. október 24-én (pénteken) a piacok a megszokott nyitvatartási rend szerint NYITVA tartanak

Ha pedig gyógyszerre lenne szüksége valakinek, a 100 éves Patika és a Korona Gyógyszertár is tart ügyeletet október 23-án.

Csütörtökön a Korzó egész épülete zárva tart, így a parkolóház is, pénteken már a megszokott lesz a nyitvatartás. 

A Nyír Plaza kereskedelmi üzletei zárva lesznek, de szórakoztató és vendéglátó egységek egyedi nyitvatartással várják az érdeklődőket.

