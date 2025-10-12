Az első világháború magyar hősei előtt tisztelegtek Galíciában

– Hadisír-gondozó túránk utolsó állomása a 120. számú Łużna-Podbrzezie katonai temető volt – egy különleges hely, ahol csak magyar katonák sírjai találhatók. Galícia első világháborús temetői a világon egyedülállóak: nem csupán egy rettenetes háború tanúi, hanem különleges építészeti és történelmi emlékhelyek is. 1915 második felében az osztrák–magyar katonai vezetés megkezdte a harcterek rendezését, az ideiglenes tömegsírok felszámolását, és a hősök méltó nyughelyének kialakítását. A Bécsi Hadügyminisztérium létrehozta a Hadisírok Osztályát, amelynek krakkói részlege Nyugat-Galícia temetőiért felelt. A munkát Rudolf Broch őrnagy, az építészet és művészettörténet iránt is elkötelezett katona vezette, helyettese pedig a költő-író Hans Hauptmann kapitány volt, akinek lírai feliratai ma is olvashatók e temetők sírkövein. Ezek a nekropoliszok ma már nem csupán a háború emlékei, hanem a megbékélés, a tisztelet és az emlékezet szent helyei – írta a napokban bejegyzésében dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő.

Fotók/ Forrás: dr. Tilki Attila közösségi oldala

