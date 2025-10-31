52 perce
Évente többszáz balesetet okoznak Szabolcsban a váratlanul felbukkanó vadak (galéria, videó)
Szórólapokkal, ajándékba adott vadriasztó sípokkal hívták fel a figyelmet a vadbalesetekre. Évente csak Szabolcs vármegyében félezer vadgázoláshoz riasztják a rendőröket és a hivatásos vadászokat.
A vadgázolások megelőzése érdekében vadriasztó sípot kaptak ajándékba az autósok Nyíregyházán
Fotó: Sipeki Péter
– Itt az ősz, nagyon sok vad közlekedik az erdőkben és át a közutakon is, ezért fontos felhívni a járművezetők figyelmét arra, hogy az erdős, fás, növényekkel benőtt területeken még nagyobb körültekintéssel és óvatosabban közlekedjenek, hiszen bármelyik pillanatban felbukkanhat egy vad, és megtörténik a baj – mondta Morvai Szabolcs rendőr alezredes. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs vármegyei területi szervezetével közösen figyelemfelhívó ellenőrzést tartott csütörtökön Nyíregyházán a Sóstói úton, a vadgázolások megelőzése érdekében.
Amikor egy járművezető vaddal ütközik, az nagyon komoly anyagi kárral jár, rosszabb esetben akár az autót vezető személy, vagy a kocsiban ülők is megsérülhetnek
– ilyen esetekben feltétlenül szükséges a rendőrséget is értesíteni. Vadriasztó sípokat is hoztunk és adunk át az autósoknak. Ez az egyszerű eszköz az autóra felhelyezve a szél mozgásának köszönhetően megfelelő jelzést ad a vadnak, pillanatnyi megállásra készteti, ami elegendő lehet egy ütközés elkerüléséhez – természetesen ehhez az kell, hogy a jármű vezetője figyelmesen vezessen – tette hozzá a rendőr alezredes. Kitért arra is, hogy nem csak az erdős területeken, de akár az autópályán is felbukkanhatnak vadállatok, erre volt is példa, vármegyénkben is.
Október elején portálunk is beszámolt arról a Nyíregyháza külterületén történt balesetről, amikor egy autós vaddisznóval ütközött. Akkor a helyszínről két személyt is kórházba vitt a mentő, mert megsérültek. Bővebben itt olvashattak a balesetről
FRISSÍTVE! Vadgázolás Nyíregyházánál: friss információk, őket vitte el a mentő!
Vadgázolás: a 4-es főút és a beregi öblözet fokozottan veszélyes veszélyes terület
Éves átlagban Szabolcs-Szatmár-Beregben 450-500 vadgázolás történik, mindenhol táblák figyelmeztetnek a vadveszélyre.
A statisztikák szerint a legtöbb vadbaleset a 4-es számú főúton történik, majd a kisvárdai és a vásárosnaményi út következik. Vadszempontból fokozottan „veszélyes terület” minden erdővel szegélyezett szakasz, a beregi öblözet, ahol szerencsére nem nagy a gépjárműforgalom, de ma már a lakott területekhez egyre közelebb is felbukkanhatnak különböző vadak, főként őzek, de vaddisznó gázolás is történt nemrég – mondta Fazekas Gergely. A legtöbb elgázolt vad az őz, a második helyen a dámszarvasok vannak, ezek az állatok nappal is mozgásban vannak, s ugyancsak sok nyúl fejezi be az életét közúti balesetben.
– A Kemecsei úthoz közel van egy kis háromszögbe bezárt erdős rész, ahol nem ritkán 3-4 őz is látható, bármelyik elindulhat teljesen váratlanul az út irányába. Ezért kell az autósoknak nem csak előre figyelnie, hanem oldalra is pillantani – fogalmazott a vadászkamara területi szervezetének titkára.
Évente többszáz balesetet okoznak Szabolcsban a váratlanul felbukkanó vadakFotók: Sipeki Péter
– Csak így lehet érzékelni, ha felvillan egy szempár, észreveszünk egy nem megszokott árnyékot, hallunk egy, a közlekedés zajától teljesen eltérő hangot. Ilyenkor azonnal vegyük le a lábunkat a gázpedálról és lassítsunk, ezzel adjuk meg az esélyt arra, hogy az ütközést elkerüljük – tanácsolta a Morvai Szabolcs, és hangsúlyozta: fékezés a legfontosabb, de ne kapjuk el a kormányt, mert az balesethez vezethet.
Minden esetben értesíteni kell a rendőrséget
Amennyiben a balesetben személyi sérülés történik mindenképp értesíteni kell a rendőrséget.
Anyagi káros balesetekben pedig javasolt, mert a kárrendezéshez a rendőrségi iratokat be szokták kérni – jegyezte meg Morvai Szabolcs.
– A rendőrségnek és a vadászkamarának van egy közös informatikai rendszere, itt a rendőrök naprakészen látják a tevékenységirányítási központban, hogy az adott útszakaszon ki a hivatásos vadász, s mire a rendőrség kiér, a vadász is a helyszínre ér – magyarázta a titkár. A rendőrség helyszínel, kiadja a jegyzőkönyvet, a hivatásos vadász pedig az elhullott vaddal foglalkozik – részletezte a vadászkamara területi szervezetének titkára. Megtudtuk, abban az esetben ha a balesetben a vad nem pusztul el, hanem tovább megy, akkor a vadász addig követi az állatot, míg meg nem találja, mert tudnia kell, van esélye a túlélésre vagy sem a sérülései alapján – mondta Fazekas Gergely.
