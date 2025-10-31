Évente többszáz balesetet okoznak Szabolcsban a váratlanul felbukkanó vadak (galéria, videó)

– Itt az ősz, nagyon sok vad közlekedik az erdőkben és át a közutakon is, ezért fontos felhívni a járművezetők figyelmét arra, hogy az erdős, fás, növényekkel benőtt területeken még nagyobb körültekintéssel és óvatosabban közlekedjenek, hiszen bármelyik pillanatban felbukkanhat egy vad, és megtörténik a baj – mondta Morvai Szabolcs rendőr alezredes. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs vármegyei területi szervezetével közösen figyelemfelhívó ellenőrzést tartott csütörtökön Nyíregyházán a Sóstói úton, a vadgázolások megelőzése érdekében.

A vármegyei rendőr-főkapitányság és a vadászkamara területi szervezete a vadgázolásokra hívta fel a figyelmet csütörtöki akciójával

Fotó: Sipeki Péter

Amikor egy járművezető vaddal ütközik, az nagyon komoly anyagi kárral jár, rosszabb esetben akár az autót vezető személy, vagy a kocsiban ülők is megsérülhetnek

– ilyen esetekben feltétlenül szükséges a rendőrséget is értesíteni. Vadriasztó sípokat is hoztunk és adunk át az autósoknak. Ez az egyszerű eszköz az autóra felhelyezve a szél mozgásának köszönhetően megfelelő jelzést ad a vadnak, pillanatnyi megállásra készteti, ami elegendő lehet egy ütközés elkerüléséhez – természetesen ehhez az kell, hogy a jármű vezetője figyelmesen vezessen – tette hozzá a rendőr alezredes. Kitért arra is, hogy nem csak az erdős területeken, de akár az autópályán is felbukkanhatnak vadállatok, erre volt is példa, vármegyénkben is.

