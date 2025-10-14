október 14., kedd

Oktatás

Vállalkozás – középiskolai fokon

Vállalkozás középiskolai fokon diákoknak. Vállalkozás alapjaival ismerkednek.

Szon.hu
Vállalkozás – középiskolai fokon: megtanulják a fiatalok a legfontosabb ismereteket

Fotó: Iskola

Vállalkozás – középiskolai fokon.  A gazdasági élet alapját nagymértékben meghatározzák napjainkban a vállalkozások. A jövő érdekében nagyon fontos, hogy már a középiskolai korosztály is számos ismerettel rendelkezzen a vállalkozásokkal kapcsolatban. Ennek érdekében született meg a vásárosnaményi székhellyel működő Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület és az SF Anton Alapítvány közös, YoungSTER elnevezésű projektje, ami a fiatalok vállalkozói kompetenciáinak fejlesztésére fókuszál. A projektet azzal a céllal dolgozták ki, hogy segítsék a 14–18 év közötti fiatalokat két területen: egyrészt, hogy felkészülten lépjenek ki a munkaerőpiacra, másrészt, hogy megerősítsék bennük a vállalkozói szemléletet.

Vállalkozás – középiskolai fokon: Kovács László tart előadást a Széchenyi-technikumban 
Fotó: Iskola

Vállalkozás – középiskolai fokon: elengedhetetlen készségek

– A tapasztalataink szerint a közoktatásban nem kap kellő hangsúlyt a vállalkozói kompetencia és a menedzsmentszemlélet átadása, ezért sok fiatal úgy fejezi be tanulmányait, hogy nem rendelkezik a modern munkaerőpiacon elengedhetetlen készségekkel. A YoungSTER projekt erre a hiányosságra reagál, és lehetőséget teremt a fiatalok számára, hogy még a középiskolai évek alatt valós tapasztalatokat szerezzenek. Ezt a programot a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum és Kollégium diákjai körében valósítjuk meg – tájékoztatta szerkesztőségünket Kovács László, az ifjúsági egyesület elnöke.

– A vállalkozói kompetenciákat úgy próbáljuk meg fejleszteni, hogy a fiatalok a program során a résztvevők szakemberek mentorálásával dolgoznak ki saját üzleti terveket. Az üzleti tervek kidolgozása során a fiatalok már korán kapcsolatba kerülhetnek a különböző szakmák vezetőivel, és értékes kapcsolati tőkét építhetnek ki. Mindez hozzájárul a menedzsmentszemlélet kialakításához, hiszen a projektalapú munka segít a fiataloknak megérteni a tervezés, a kivitelezés és az értékelés folyamatát. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a fiatalok a profit mellett a társadalmi felelősségvállalás fontosságát is felismerjék – magyarázta Kovács László.

Vállalkozás – középiskolai fokon: a fiatalok üzleti terveket is készítenek
Fotó: Iskola


– A program csúcspontjaként a fiatalok nyilvánosan is bemutathatják kidolgozott üzleti terveiket, ezzel is bizonyítva a megszerzett tudásukat. A két együttműködő szervezet – a Fiatalok Kulturális Szövetsége és az SF Anton Alapítvány – kiterjedt kapcsolatrendszerével segíti a projekt eredményeinek széles körű népszerűsítését, ezzel is inspirálva más fiatalokat és oktatókat a hasonló programok elindítására. Hiszünk abban, hogy a YoungSTER projekt hozzájárul a társadalmilag érzékeny, innovatív és vállalkozó szellemű fiatalok képzéséhez, ami hosszú távon nem csupán az egyének, hanem a teljes közösség javára is válik – tette hozzá befejezésül Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület elnöke.

 

