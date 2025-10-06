Vállalkozásismereti Roadshow – segítenek kamatoztatni az ötleteket

Különleges rendezvénnyel várja a fiatalokat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum: egy olyan Vállalkozásismereti Roadshow-nak ad otthont az intézmény október 9-én, csütörtökön, ahol segítenek a középiskolát végzett, kreatív fiataloknak elindulni a vállalkozóvá válás útján – közölte a szakképzési centrum. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További részletek a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán.