Támogatás az induláshoz
55 perce
Vállalkozásismereti Roadshow – segítenek kamatoztatni az ötleteket
A vállalkozás kapujában nyújtanak segítséget a fiataloknak.
A kreatív fiataloknak segítenek ötleteik kamatoztatásában, az álmok valóra váltásában
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Különleges rendezvénnyel várja a fiatalokat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum: egy olyan Vállalkozásismereti Roadshow-nak ad otthont az intézmény október 9-én, csütörtökön, ahol segítenek a középiskolát végzett, kreatív fiataloknak elindulni a vállalkozóvá válás útján – közölte a szakképzési centrum. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További részletek a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán.
Ezt ne hagyja ki!Nem árt tisztában lenni vele
1 órája
Jó, ha tudja: ezért is megbüntethetik vezetés közben
Ezt ne hagyja ki!Katasztrófavédelem
2 órája
Tűzoltók vonultak a szabolcsi bölcsődéhez, ami ott történt, arra sokáig emlékezni fognak
Ezt ne hagyja ki!Váltó malőr
2 órája
Nem mindennapi malőr: eltévedt az InterCity, felborult a menetrend a nyíregyházi vonalon
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre