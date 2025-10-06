Nyíregyháza frissítve: így változik szemünk előtt a város (fotók)

Változások Nyíregyházán: az Árok utcán, valamint a Kórház utca és a Moszkva utca között új járdaszakaszt alakítanak ki a szakemberek. Mindenkit óvatosságra és körültekintésre kérünk a biztonságos és balesetmentes közlekedés érdekében.

Változások Nyíregyházán: új járdaszakasz épül

Forrás: Fotók: Bordás Béla

Változások Nyíregyházán: új járdaszakasz, frissen festett zebrák

Burkolatjelek festése történt a mai napon a Sarkantyú, Kossuth és Epreskert utcán. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

