Nyíregyháza
40 perce
Nyíregyháza frissítve: így változik szemünk előtt a város (fotók)
Lépten-nyomon újításokba botlunk a városban. Változások Nyíregyházán: új járdaszakasz és frissített zebrák.
Változások Nyíregyházán: az Árok utcán, valamint a Kórház utca és a Moszkva utca között új járdaszakaszt alakítanak ki a szakemberek. Mindenkit óvatosságra és körültekintésre kérünk a biztonságos és balesetmentes közlekedés érdekében.
Változások Nyíregyházán: új járdaszakasz, frissen festett zebrák
Burkolatjelek festése történt a mai napon a Sarkantyú, Kossuth és Epreskert utcán. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka
Változások NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Fotók: Bordás Béla
