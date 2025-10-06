október 6., hétfő

Nyíregyháza frissítve: így változik szemünk előtt a város (fotók)

Címkék#járda#Nyíregyháza#burkolatjel#zebra

Lépten-nyomon újításokba botlunk a városban. Változások Nyíregyházán: új járdaszakasz és frissített zebrák.

Változások Nyíregyházán: az Árok utcán, valamint a Kórház utca és a Moszkva utca között új járdaszakaszt alakítanak ki a szakemberek. Mindenkit óvatosságra és körültekintésre kérünk a biztonságos és balesetmentes közlekedés érdekében.

Változások Nyíregyházán: új járdaszakasz épül
Változások Nyíregyházán: új járdaszakasz épül
Forrás: Fotók: Bordás Béla

Változások Nyíregyházán: új járdaszakasz, frissen festett zebrák

Burkolatjelek festése történt a mai napon a Sarkantyú, Kossuth és Epreskert utcán.tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Változások Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

