Ízözön zúdult Vámosoroszira (fotókkal)

Nagy durranás volt Vámosorosziban tavaly januárban, amikor bemutatták azt a gasztrofilmet, melynek a településhez ezer szállal kötődő dr. Borbély Balázs volt a forgatókönyvírója. Kéry Péter rendező, operatőr elmondta, hogy ilyen fogadtatásban, ekkora vastapsban még nem volt része egyik filmjével sem. A vetítés után pedig igazi népünnepély kezdődött: ehetett-ihatott mindenki kedvére, mert volt ott szilvás porlós, almás porlós, túrós fotyogó, szalkáriás, meg még számos szilárd táplálék, és persze a torkok sem maradhattak szárazon. A Kirándulás a szatmári Erdőhát gasztronómiájában időközben filmsorozattá bővült. Péntek este az Erdőháti toklyópörkölttől a handabakandáréig, valamint a Töklotyitól a rest derelyéig című részeket mutatták be ugyanott.

Vámosoroszi a filmvetítés lázában égett Fotó: Wachteinheim József



Vámosoroszi: jó hangulatban telt a filmvetítés utáni közönségtalálkozó

– Balázs igazi lokálpatrióta, aki szívvel-lélekkel mutatja be szülőföldje ízeit, hagyományait és közösségét. Gratulálok az alkotóknak! – jegyezte meg dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, egyúttal megköszönte a szíves invitálást Végh Endrének, Vámosoroszi polgármesterének.

A stáb tagjai a filmvetítés után nem győzték fogadni a látványtól igencsak megéhezett közönség gratulációját. A jóízű beszélgetés és a legendás szatmári vendégszeretet közben elhangzott, hogy az alkotók duzzadnak az ötletektől, és már a folytatáson törik a kobakjukat. Trifonov Éva, Csordás László és Málnási János is sokat tettek a sikeres fogadtatásért.