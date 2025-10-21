Városi szülői értekezlet –inspiráló est a jövőről és a szakmák erejéről!

Gyermeke jövőjén gondolkodik? Szeretné, ha olyan hivatása lenne, amit szenvedéllyel és sikerrel végezhet? Ha a Nyíregyházi Szakképzési Centrum (NYSZC) két kérdésére igen a válasza, akkor ott a helye a városi szülői értekezleten egy inspiráló esten, ami a jövőről és a szakmák erejéről szól.

A Városi szülői értekezlet inspiráló szakmai életutakat is bemutat: megismerhetik Rabócsi Renáta divattervező sikereinek titkát is

Fotó: nyszc.hu

Az október 21-én 17 órakor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Széchenyi utcai központjában kezdődő városi szülői értekezleten két különleges vendég osztja meg tapasztalatait, inspiráló életútját és hasznos tanácsait!

Rabócsi Renáta, a Rabocsi Couture márka megálmodója és a “Szakma Nagykövete”,egy tehetséges és elhivatott vállalkozó, akinek álomruhái országszerte és a világ számos pontján keresettek.

Kelemen Roland, a Hunguest Sóstó séfje, aki 2025-ben ismét megnyerte a Bocuse d’Or magyar döntőjét, és Magyarországot képviseli majd Marseille-ben az európai válogatón!

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum mindenkit arra biztat, ismerjék meg két inspiráló történeten keresztül, milyen izgalmas, értékes és sikeres jövőt hozhat a szakképzés — és miért érdemes ebben gondolkodni gyermekeink jövőjét tervezve. A rendezvényen bővebb tájékoztatást kaphatnak az NYSZC intézményeiben oktatott különböző szakmákról, a 20 ágazat beiskolázási lehetőségeiről.