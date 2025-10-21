október 21., kedd

Sikeres életutak

1 órája

Városi szülői értekezlet –inspiráló est a jövőről és a szakmák erejéről!

Címkék#Kelemen Roland#Városi szülői értekezleten#Rabócsi Renáta#Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Szakmája kivételes és sikeres képviselője Rabócsi Renáta divattervező és Kelemen Roland séf. Inspiráló életútjukról a városi szülői értekezleten is hallhatnak az érdklődők.

Munkatársunktól
Városi szülői értekezlet –inspiráló est a jövőről és a szakmák erejéről!

A leghíresebb szakácsverseny világdöntőjébe is bejutott Kelemen Roland, a Hunguest Sóstó séfje is ott lesz a Városi szülői értekezleten. Inspiráló a szakmai életútja

Fotó: ALEX RAKO/nyszc.hu

Gyermeke jövőjén gondolkodik? Szeretné, ha olyan hivatása lenne, amit szenvedéllyel és sikerrel végezhet? Ha a Nyíregyházi Szakképzési Centrum (NYSZC) két kérdésére igen a válasza, akkor ott a helye a városi szülői értekezleten egy inspiráló esten, ami a jövőről és a szakmák erejéről szól.

A Városi szülői értekezlet inspiráló szakmai életutakat is bemutat: megismerhetik Rabócsi Renáta divattervező sikereinek titkát is
A Városi szülői értekezlet inspiráló szakmai életutakat is bemutat: megismerhetik Rabócsi Renáta divattervező sikereinek titkát is
Fotó: nyszc.hu

Az október 21-én 17 órakor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Széchenyi utcai központjában kezdődő városi szülői értekezleten két különleges vendég osztja meg tapasztalatait, inspiráló életútját és hasznos tanácsait! 

  • Rabócsi Renáta, a Rabocsi Couture márka megálmodója és a “Szakma Nagykövete”,egy tehetséges és elhivatott vállalkozó, akinek álomruhái országszerte és a világ számos pontján keresettek.
  • Kelemen Roland, a Hunguest Sóstó séfje, aki 2025-ben ismét megnyerte a Bocuse d’Or magyar döntőjét, és Magyarországot képviseli majd Marseille-ben az európai válogatón!

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum mindenkit arra biztat, ismerjék meg két inspiráló történeten keresztül, milyen izgalmas, értékes és sikeres jövőt hozhat a szakképzés — és miért érdemes ebben gondolkodni gyermekeink jövőjét tervezve. A rendezvényen bővebb tájékoztatást kaphatnak az NYSZC intézményeiben oktatott különböző szakmákról, a 20 ágazat beiskolázási lehetőségeiről.

 

