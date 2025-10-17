Félelmetes, hogy mire készül Vasmegyer

Manapság abszolút időszerű a Halloween party. Vasmegyer idős lakosai aligha gondolták volna, hogy egy ősi kelta hagyomány oltárán adóznak a településen.

Vasmegyer: Halloween party Fotó: MW-illusztráció

Vasmegyer lázban ég

A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, az élők félelmükben különféle álcázó maskarákat öltöttek, mert ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak szellemeit. Stefan Moser, a salzburgi kelta múzeum igazgatója szerint „az a tény, hogy a halloween kelta eredetű szokás, olyan mítosz, amely a Halloween elterjedésével kezdődött, és azóta nem távolították el, azonban nincs komoly kapcsolat a két dolog között”. Amerikában az 1900-as évek elejétől vált egyre népszerűbbé, majd a legkedveltebbé halloween ünnepe, az ünnepi fesztiválokon szörnyek, boszorkányok, földönkívüliek, kalózok, rajzfilmek és mesék szereplői, állatok és hírességek maszkjait viselő jelmezesek jelennek meg.

A dátumhoz természetesen nem ragaszkodik senki. Vasmegyer lázban ég: október 17-én, pénteken 17 órakor kezdődik a Halloween party a helyi művelődési házban. Jelképes összegért lehet belépni, sőt, a jelmezben érkezők kedvezményt kapnak. Lesznek játékos feladatok, megmozgatják a rekeszizmokat, a rekeszeket (lesz büfé) és a tánc sem maradhat el. Irány Vasmegyer!