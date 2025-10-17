október 17., péntek

3 órája

Zenész Gabi volt a desszert a töltött káposzta után (fotókkal)

Köszöntötték a szépkorúakat. Vasmegyer ünnepelt, Zenész Gabi volt a hangulatfelelős.

Szon.hu
Zenész Gabi volt a desszert a töltött káposzta után (fotókkal)

„Októberben ismét megrendeztük községünk hagyományos Idősek napi ünnepségét, melyen nagy szeretettel köszöntöttük a település szépkorú lakóit. Az ünnepi műsorban felléptek az iskola 6. osztályos tanulói, valamint az iskola énekkara, akik versekkel és dalokkal kedveskedtek a meghívott vendégeknek” – írta a közösségi oldalán Szanyiné Ballai Ildikó, Vasmegyer képviselő testületének a tagja. 

Vasmegyer Seszták Miklós
Vasmegyer ünnepelt Fotó: Szanyiné Ballai Ildikó archívuma 

Vasmegyer időseit ünnepelték

„A jó hangulatról Zenész Gabi gondoskodott, a finom töltött káposzta és  sütemény pedig tovább fokozták az esemény családias hangulatát.

Zenész Gabi volt a desszert a töltött káposzta után

Fotók: Szanyiné Ballai Ildikó közösségi oldala

Az ünnepségen megtisztelő jelenlétével részt vett dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, aki köszöntötte községünk legidősebb férfi lakosát, valamint azokat a házaspárokat, akik a leghosszabb ideje élnek házasságban. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap méltó és meghitt köszöntése legyen az időseknek!” – zárta gondolatait  Szanyiné Ballai Ildikó, Vasmegyer képviselő testületének a tagja.

 

 

